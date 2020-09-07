Пандемія: коронавірусом в світі заразилися вже більше 27 мільйонів

6 вересня в світі виявили 231 000 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 26 000 в країнах Європи.

Станом на ранок понеділка, 7 вересня, в світі зафіксували 27 292 583 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусом в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 887 554 хворих, видужали вже 19 377 267. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 027 762, з них 59 964 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Коронавірусна хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. Зараз коронавірус виявили в 213 країнах.

Найбільше хворих було виявлено в таких країнах:

США - 6 460 250

Індія - 4 204 613

Бразилія - 4 137 606

Росія посилання - 1 025 505

Перу - 689 977

Колумбія - 666 521

ПАР - 638 517

Мексика - 634 023

Іспанія - 517 133

Аргентина - 478 792

За минулу добу в Європі діагностовано 26 000 заражень коронавірусом. Лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія і Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 15-му місці.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні діагностували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їхня кількість досягла 135 894.