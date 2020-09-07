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Прогноз погоди: в понеділок жарко і ясно, а у вівторок значно похолодає

Прогноз погоди: в понеділок жарко і ясно, а у вівторок значно похолодає
08:53 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
На заході пройдуть грозові дощі, в інших регіонах країни спекотна погода і висока пожежонебезпека.

У понеділок, 7 вересня, в Україні буде спекотна погода, місцямі до + 30 °.

З вівторка в більшості областей істотно похолодає.

Про це свідчіть прогноз Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах

На Заході 7 вересня місцямі очікуються дощі та грози. Температура повітря Вночі +13 ... + 15 °,  вдень +26 ... + 28 °.

На півночі сонячня погода, опадів не передбачається. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень до +27 ... + 29 °.

На сході ясно і сонячно. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, вдень до +27 ... + 29 °. У центрі без опадів, температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень до +27 ... + 29 °.

На сході і в Криму ясно, дощів не прогнозують; вночі +17 ... + 19 °, вдень до +28 ... + 30 °.

Погода у Києві

У понеділок в столиці очікується ясна погода. Стовпчики термометрів покажуть +27 ... + 29 градусів. Ближче до вечора похолодає до + 14 °, вночі + 16 °.

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Все по темі:

Погода, Синоптики, Регіони.

Автор:

Телеграф
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