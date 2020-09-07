COVID-19 в Україні: за неділю виявили понад дві тисячі випадків

За добу коронавірус підтвердили ще у 2 174 осіб, 31 хворий помер, 379 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби.

В Україні станом на ранок понеділка, 7 вересня, діагностували 138 068 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

За минулу добу в країні виявили ще 2 174 нових хворих.

Днем раніше, 6 вересня, в країні зафіксували 2 107 нових хворих. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше хворих у Києві, Львівській, Харківській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Всього з початку епідемії померли 2 877 хворих, з них - 31 за минулу добу. Захворіли і успішно одужали вже 62 606 379 за останню добу.

Число активних хворих на сьогоднішній день становить 72 585.

Найбільше нових випадків за 6 вересня зафіксовано в Києві (244) та Львівській області (186), Тернопільській (165), Чернівецькій (163) та Івано-Франківській (161) областях, в Одеській (145) та Харківській (139) областях. Менше в Рівненській (102), Хмельницькій (95), Житомирській (88) та Київській (86) областях.

Як повідомлялося, 7 вересня в Україні вступило в силу оновлене карантинне зонування. Відповідне рішення прийняв уряд. У "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці та ряд інших міст.

Варто відзначити, що коронавірусом в світі заразилися вже більше 27 мільйонів. Масова вакцинація від СОVID-19 в світі очікується не раніше середини 2021 року. На сьогодні жодна з вакцин не продемонструвала необхідного ефекту.