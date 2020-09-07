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7 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

7 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
11:15 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
7 вересня предки прозвали Тит листопадника і Тит Грибник. У цей день Церква вшановує святого апостола від 70-ти Тита.

У цей день православні вшановують пам'ять апостола з сімдесяти Тита. Спочатку він був язичником, але потім увірував у Христа і супроводжував апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський збір. Тит був свідком страждань і смерті Спасителя, його чудесного Воскресіння і Вознесіння на Небо. Він також володів даром чудотворення.

Ще 7 вересня відзначається перенесення мощів Варфоломія - одного з дванадцяти апостолів. Він разом з апостолом Філіпом проповідував Євангелія в Сирії і Малій Азії, де вони перенесли багато скорбот і напастей.

Згідно з народними традиціями, 7 вересня - це останній день, коли можна збирати гриби, тому дорослі з самого ранку йшли в ліс по гриби. Дітей з собою не брали, тому що вважалося, що лісовик може потягти їх в гущавину лісу.

У пошані 7 вересня було не тільки лісові гриби, а й чайні. Щоб виповнилося заповітне бажання на світанку його потрібно нашептати на баночку з чайним грибом і тоді воно обов'язково збудеться.

7 вересня розпочинається справжній листопад. За його характером судили про погоду на найближчий час. Якщо листя падають на землю "обличчям" вгору, то скоро похолодає, а зима буде суворою. Якщо "обличчям" вниз, то тепло протримається довгий час.

Що можна робити 7 вересня

День благополучний для здійснення покупок. Так, що присвятіть день шопінгу. Нові покупки вас порадують.

Поїздки, які заплановані на Титов день, можна не переносити, тому що вони пройдуть добре і без пригод.

Щоб бути весь рік здоровим і бадьорим, вранці треба вмитися водою, в якій всю ніч знаходився якийсь срібний предмет, або ж сходити протягом дня в баню.

Що не можна робити 7 вересня

Категорично заборонено брати з собою в ліс дітей.

Не варто починати будівництво. Все, що буде зведено, довго не простоїть.

Відкладіть ремонт на невеликий термін.

Не рекомендується 7 вересня надягати темний одяг.Вважається, що в ній будуть здійснені помилкові кроки, які принесуть неприємності.

Невідповідний день для нових починань. Кожне з них буде приречене на провал. А ось планувати щось не забороняється. Навпаки, задумане в цей день виповниться досить скоро.

Не відмовляйте в допомозі тим, хто про неї просить.

У цей день не можна дозволяти негативним емоціям брати верх. Якщо події навколо не радують, потрібно зайнятися пошуком виходу із ситуації, але ні в якому разі не упиватися невдачею. Інакше вона не відпустить протягом найближчого тижня.

Прикмети на 7 вересня

У лісі під ногами хрустять гілки - погода буде теплою і сухою.

Небо усипане зірками, і їх видно - до заморозків.

Якщо ви зібрали в Титов день багато грибів, значить, зима буде довгою і сніжною.

Ворони кричать голосніше і частіше, ніж звичайно - буде дощ.

Перелітні птахи на землю сідають - до ясної і теплій погоді, на дахи будинків - до негоди.

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Церква, Прикмети, Події.

Автор:

Телеграф
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