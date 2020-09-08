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Вівторок, 08.09.2020
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Погода погіршиться: йде похолодання, в ряді областей пройдуть дощі

Погода погіршиться: йде похолодання, в ряді областей пройдуть дощі
09:30 Сьогодні Телеграф
В Україні похолодає, встановиться осіння погода, в центрі і на північному сході пройдуть дощі.

У вівторок, 8 вересня, в країні буде хмарно з поясненнями, вранці очікується дощ, гроза. Температура повітря вдень +20 ... + 22 °, ближче до вечора опуститься до + 14 °. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в областях

На заході очікується малохмарна погода, стовпчики термометрів піднімуться не вище +19 ... + 22 °. У Карпатах вдень температура повітря підніметься до +22 ... + 24 °.

У північних областях очікуються короткочасні дощі. Так, опади пройдуть в Чернігівській і Сумській областях. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, удень +19 ... + 21 °.

У центрі країни очікуються сильні зливи. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, вдень +22 ... + 24 °.

На сході країни погода порадує літньому теплом, дощі прогнозують лише в Харківській області. Температура повітря вночі +12 ... + 14 °, удень +27 ... + 29 °.

Найбільш жарко буде на півдні та в Криму.

8 вересня опадів не прогнозують, температура повітря вночі +16 ... + 18 °, удень +27 ... + 29 °.

Погода у Києві

У столиці 8 вересня температура повітря знизиться до удень +20 ... + 22 °, а ввечері похолодає до + 14 °. В цей день в Києві опадів не прогнозують.

Як повідомлялося, за прогнозами синоптиків, в Україні похолодає і пройдуть дощі. Але ближче до вихідних в країні знову встановиться спекотна погода в усіх регіонах, місцями обіцяють до + 30 °.

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Все по темі:

Погода, Синоптики.

Автор:

Телеграф
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