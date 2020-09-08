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Вівторок, 08.09.2020
Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
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Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю

Коронавірус в Україні: знову більше двох тисяч хворих і новий антирекорд за смертністю
Оновлено 11:00 Сьогодні Телеграф
У восьми областях України за добу виявлено понад 100 хворих коронавірусом.

В Україні станом на ранок вівторка, 8140 479 вересня, діагностували 138 068 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 411 нових хворих.

Днем раніше, 7 вересня, в країні зафіксували 2 174 нових хворих.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони. За минулу добу від ускладнень хвороби померло рекордна кількість людей - 57.

Всього з початку епідемії померли 2 934 хворих. Захворіли і успішно одужали вже 63 546, з них 940 за останню добу. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 73 999. Найбільше нових випадків в Києві (+235), в Харківській (+230), Одеській (+196), Львівській (+192) та Тернопільській (+190) областях.

Статистика захворюваності по областях:

Київ - 15511 захворілих (235 за добу);

Харківська - 11202 (230);

Одеська - 8721 (196);

Львівська - 16073 (192);

Тернопільська - 7580 (190);

Івано-Франківська - 10508 (160);

Чернівецька - 11431 (159);

Сумська - 2070 (107);

Рівненська - 9860 (98);

Черкаська - 2046 (96);

Київська - 6370 (92);

Закарпатська - 8180 (89);

Чернігівська - 2450 (78);

Дніпропетровська - 2843 (76);

Житомирська - 3812 (66);

Волинська - 5943 (60);

Хмельницька - 3253 (58);

Запорізька - 1981 (50);

Донецька - 1675 (45);

Вінницька - 4450 (44);

Миколаївська - 1690 (25);

Полтавська - 997 (24);

Херсонська - 518 (18);

Луганська - 448 (14);

Кіровоградська - 867 (9).

Дані по окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму відсутні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 2 174 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19, при цьому 379 осіб одужали, 31 раніше хворий помер. Зараз в Україні COVID-19 хворіє 72 585 чоловік, що на 1 764 більше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, загальна летальність по країні становить 2,08%. Найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - в Кіровоградській області - 5,47%. Слідом ідуть Закарпатська (3,34%) і Львівська (2,81%) області.

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, в світі зафіксували 27 489 198 випадки коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в світі підтвердили 196 тисяч випадків зараження коронавірусом. За добу від ускладнень хвороби померли 3708 осіб.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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