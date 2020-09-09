До + 27 ° і без опадів: в Україні пануватиме бабине літо

У найближчі дні в Україну зайде антициклон, який встановить суху і навіть спекотну погоду.

9 вересня на всій території України буде сухо і ясно, температура повітря буде коливатися від +22 до +26 градусів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в областях

У західних регіонах синоптики прогнозують малохмарну погоду, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів піднімуться до +23 ... + 25 °. Вночі похолодає до +8 ... + 10 °. У Карпатах вдень температура повітря підніметься до +23 ... + 25 °.

На півночі країни хмарна погода з проясненнями, без дощів. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, вдень +22 ... + 24 °.

У центральних областях ясна і спекотна погода. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, вдень +22 ... + 24 °, місцями до + 26 °

На сході країни встановиться ясна погода. Температура повітря вночі +8 ... + 10 °, вдень +22 ... + 24 °.

Найбільш жарко буде на півдні та в Криму.

9 вересня опадів не прогнозують, температура повітря вночі +11 ... + 13 °, вдень +25 ... + 27 °.

Погода у Києві

У столиці 9 вересня температура повітря підніметься вдень до +22 ... + 24 °, а ввечері похолодає до + 12 °. В цей день в Києві опадів не прогнозують.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.