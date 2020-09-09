"Путін, Пушилін, Лепс": журналіст обурився "ТВ-асортименту" на українському Донбасі

У мережі активно коментують трансляцію російських телеканалів в готелі Донецької області і просять Нацраду розібратися.

Прес-секретар Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" і журналіст Юрій Горбань відвідав місто Покровск Донецької області і обурився набором російських телеканалів на місцевому телебаченні.

"Готель« Дружба », м. Покровск, Донецька область, Україна. Перша кнопка на пульті телевізора телеканал Перший (Росія), кнопка 2 - Оплот 2 (Донецьк), кнопка 3 НТВ (Росія), далі-« Оплот ТВ »( Донецьк), Новоросія (Донецьк), Юніон (Донецьк), Росія 1 (Москва), 1 Республінскій (Донецьк). в ефірі - Пушилін Денис Володимирович, День визволення Донбасу, обстріли з нашого боку, Путін, Лукашенко, виступ Лепса в Донецьку, піонери, георгіївські стрічки, реклама про автобусні рейси в Росію і вакансії в Ростові "- написав Горбань на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях читачі обурюються і пропонують звернеться до Міністерства інформполітики: "Як таке можна допустити, коли в країні війна?". "А Міністерство інформполітики, що створили в 2014 спеціально для інформ безпеки? Вони чим займаються всі ці роки?".