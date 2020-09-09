Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям

За час епідемії коронавірусу в Україні виявили 143 030 хворих. Найбільше хворих COVID-19 зафіксували в Києві та Львівській області.

В Україні станом на ранок 9 вересня, діагностували 143 030 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

За минулу добу в країні виявили ще 2 551 нових хворих.

Днем раніше, 7 вересня, в країні зафіксували 2 411 нових хворих. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 45 осіб. Всього з початку епідемії вірус забрав життя 2 979 життів. Захворіли і успішно одужали вже 64 703, з них 1 157 за останню добу. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 75 348.

Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в Києві (+310), Харківській (+291), Тернопільській (+244), Львівській (+196), Івано-Франківській (+151) та Чернівецькій (+150) областях.

Статистика захворюваності в Києві та областях:

Львівська область - 16 169 хворих (196 за добу);

Київ - 15 821 (310);

Чернівецька - 11 581 (150);

Харківська - 11 493 (291);

Івано-Франківська - 10 659 (151);

Рівненська - 9943 (83);

Одеська - 8827 (106);

Закарпатська - 8277 (97);

Тернопільська - 7824 (244);

Київська - 6459 (89);

Волинська - 6015 (72);

Вінницька - 4503 (53);

Житомирська - 3879 (67);

Хмельницька - 3555 (102);

Дніпропетровська - 2923 (80);

Чернігівська - 2515 (65);

Сумська - 2143 (73);

Черкаська - 2121 (75);

Запорізька - 2041 (60);

Донецька - 1762 (24);

Миколаївська - 1714 (24);

Полтавська - 1018 (21);

Кіровоградська - 870 (3);

Херсонська - 538 (20);

Луганська - 480 (32).

Дані по окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму відсутні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 9 вересня, діагностували 138 068 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 411 нових хворих.

Нагадаємо, загальна летальність по країні становить 2,08%.

Найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - в Кіровоградській області - 5,47%. Слідом ідуть Закарпатська (3,34%) і Львівська (2,81%) області. З початку пандемії коронавірус забрав життя понад 900 тисяч жителів планети. Найбільше смертей - майже 194 тисячі - в США.