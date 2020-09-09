Коронавірус: в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих, статистика по областям

В Україні станом на ранок 9 вересня, діагностували 143 030 випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
За минулу добу в країні виявили ще 2 551 нових хворих.
Днем раніше, 7 вересня, в країні зафіксували 2 411 нових хворих. Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
За минулу добу від коронавірусної хвороби померли 45 осіб. Всього з початку епідемії вірус забрав життя 2 979 життів. Захворіли і успішно одужали вже 64 703, з них 1 157 за останню добу. Число активних хворих на сьогоднішній день становить 75 348.
Найбільше випадків коронавірусу підтвердили в Києві (+310), Харківській (+291), Тернопільській (+244), Львівській (+196), Івано-Франківській (+151) та Чернівецькій (+150) областях.
Статистика захворюваності в Києві та областях:
Львівська область - 16 169 хворих (196 за добу);
Київ - 15 821 (310);
Чернівецька - 11 581 (150);
Харківська - 11 493 (291);
Івано-Франківська - 10 659 (151);
Рівненська - 9943 (83);
Одеська - 8827 (106);
Закарпатська - 8277 (97);
Тернопільська - 7824 (244);
Київська - 6459 (89);
Волинська - 6015 (72);
Вінницька - 4503 (53);
Житомирська - 3879 (67);
Хмельницька - 3555 (102);
Дніпропетровська - 2923 (80);
Чернігівська - 2515 (65);
Сумська - 2143 (73);
Черкаська - 2121 (75);
Запорізька - 2041 (60);
Донецька - 1762 (24);
Миколаївська - 1714 (24);
Полтавська - 1018 (21);
Кіровоградська - 870 (3);
Херсонська - 538 (20);
Луганська - 480 (32).
Дані по окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Криму відсутні.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 9 вересня, діагностували 138 068 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. За минулу добу в країні виявили ще 2 411 нових хворих.
Нагадаємо, загальна летальність по країні становить 2,08%.
Найвищий рівень смертності серед всіх регіонів - в Кіровоградській області - 5,47%. Слідом ідуть Закарпатська (3,34%) і Львівська (2,81%) області. З початку пандемії коронавірус забрав життя понад 900 тисяч жителів планети. Найбільше смертей - майже 194 тисячі - в США.