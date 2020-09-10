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Штрафи і в'язниця: У МОН розповіли, що загрожує директорам шкіл за порушення карантину

Штрафи і в'язниця: У МОН розповіли, що загрожує директорам шкіл за порушення карантину
14:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
Міносвіти вимагає закрити школи в "червоній" зоні карантину і загрожують штрафами та кримінальною відповідальністю.

Директори шкіл і завідувачі дитячих садків, які не виконують вказівок про припинення роботи в "червоній" зоні карантину, будуть оштрафовані.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства освіти і науки, опублікованому в четвер, 10 вересня.

Якщо школа продовжує працювати в "червоній зоні" і не дотримується правил карантину, то директора можуть оштрафувати або посадити у в'язницю.

У разі порушення правил карантину громадян можуть оштрафувати від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, а посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.

Штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років може отримати директор в разі, якщо порушення правил призведе до істотного погіршення здоров'я учня.

У разі смерті неповнолітнього керівника установи каратимуть обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, з початку навчального року через захворювання коронавірусом серед школярів 145 класів пішли на самоізоляцію.

Як повідомлялося, за 9 вересня в Україні виявили ще 2 582 випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Від коронавірусу вже померли 3 023.

В Україні діє карантинне зонування, в залежності від ситуації із захворюваністю міста і село відносять в певні зони.

У "червоній зоні" припиняється робота освітніх установ. Відповідно до алгоритму дій на випадок підтвердження коронавируса в школі, весь клас і контактували викладачів відправлять на двотижневу самоізоляцію.

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