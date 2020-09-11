11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Цей день в народному календарі відзначений суворим постом в пам'ять про аскетичного життя і мученицької смерті Іоанна Предтечі.

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це свято в православній традиції не відноситься до числа найголовніших, але відзначається і проводиться урочисто і чинно.

Він присвячений пам'яті про мученицьку смерть Івана Предтечі - хрестителя Ісуса Христа. Іоанн Предтеча - один з найбільш шанованих святих у християнстві. "Предтеча" дослівно означає "той, хто тече перед", "першопроходець".

Іоанн вважається великим пророком, який говорив людям про швидке пришестя у світ Месії - Ісуса Христа.

Тодішній цар Ірод Антипа і його дружина Іродіада ненавиділи пророка за те, що той викривав їх порушення єврейських традицій. Одного разу дочка Іродіади, Соломія, навчена матір'ю, попросила Ірода принести їй голову Іоанна. Кати схопили пророка і стратили. На згадку про насильницьку смерть Іоанна Предтечі був встановлений християнське свято.

У народі це День Іоанна Пісного. Вважалося, що з цього дня погода починає псуватися, а осінь змінює літо. Також раніше до 11 вересня господині починали робити заготовки на зиму, відкривалися ярмарки, наші предки влаштовували свята і гуляння на честь збору врожаю. Вважається, що цей день завершує літо, в народі говорили: "Іван Пісний прийшов, літо червоне повів". Якщо на Івана Купала збирали трави, то на Івана Пісного було прийнято збирати коріння.

У церквах цього дня відбувається богослужіння, також в день свята встановлено суворий піст. Заборонено їсти м'ясо, рибу, молочні продукти. А також будь-які червоні продукти (гранат, кавун) або нагадують за формою голову (лимон, апельсин, капустяний качан).

Що не можна робити 11 вересня:

Ні в якому разі не варто брати в руки колючі і ріжучі предмети.

Танцювати і співати в це свято - великий гріх, також не можна копати картоплю, зривати яблука і зрізати мак.

Стригтися 11 вересня - теж не зовсім хороша ідея. Є ризик накликати на себе біду і нещастя.

Заборонено споживання алкоголю, в тому числі і вина.

11 вересня не рекомендується надягати червоний одяг і взагалі оточувати себе цим кольором, інакше є ризик найближчим часом захворіти.

Не вірте чуткам і не поширюйте плітки.

Краще 11 вересня провести в спокійній атмосфері, зайнятися саморозвитком і навчанням.

Народні прикмети на 11 вересня

Грім гримить - до теплих осінніх днях.

Журавлі летять - до недовгої осені і швидким холодів.

Шпаки на південь не летять - до бабиного літа.

Багато граків - до стійкої сонячній погоді.

Зграя лебедів над головою - скоро випаде перший сніг.

Гуси повз пролітають - до негоди.

Якщо в цей день болить голова - треба помолитися Іоанну Хрестителю, і все пройде.