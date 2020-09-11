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П'ятниця, 11.09.2020
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
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В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих

В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
10:35 Сьогодні Телеграф
За минулу добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили в 3144 чоловік, при цьому загинули 53 людини.

За 10 вересня в Україні виявили ще 3 144 випадки коронавірусної інфекції COVID-19 - це новий антирекорд по захворюваності.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Києві (404), Тернопільській (302), Харківській (280), Львівській (174), Івано-Франківській (151) областях.

За минулу добу зафіксовано 53 смерті і 1 128 випадків одужання. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 148 756 випадків COVID-19. Крім того, 3076 осіб померли і близько 67 005 осіб одужали.

Статистика епідемії по областям:

Київ - 16 523 хворих (404 за добу);

Тернопільська - 8377 (302);

Одеська - 9157 (283);

Харківська - 12 112 (280);

Хмельницька - 3695 (198);

Львівська - 16 626 (174);

Івано-Франківська - 10 953 (151);

Рівненська - 10 217 (144);

Чернівецька - 11 847 (132);

Житомирська - 4055 (117);

Черкаська - 2294 (117);

Закарпатська - 8453 (94);

Київська - 6648 (94);

Донецька - 1942 (90);

Миколаївська - 1851 (85);

Вінницька - 4690 (84);

Дніпропетровська - 3093 (81);

Волинська - 6161 (69);

Полтавська - 1130 (61);

Запорізька - 2136 (55);

Сумська - 2229 (42);

Луганська - 532 (29);

Чернігівська - 2574 (29);

Херсонська - 576 (18);

Кіровоградська - 885 (11).

Станом на ранок 10 вересня в Україні від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 3 023. Тільки за минулу добу від ускладнень хвороби померли 44 людини. Добою раніше - 45 хворих.

В Україні з понеділка, 14 вересня, почне діяти нове епідемічне зонування.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Карантин, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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