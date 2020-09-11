В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих

За 10 вересня в Україні виявили ще 3 144 випадки коронавірусної інфекції COVID-19 - це новий антирекорд по захворюваності.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше заражень в Києві (404), Тернопільській (302), Харківській (280), Львівській (174), Івано-Франківській (151) областях.
За минулу добу зафіксовано 53 смерті і 1 128 випадків одужання. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 148 756 випадків COVID-19. Крім того, 3076 осіб померли і близько 67 005 осіб одужали.
Статистика епідемії по областям:
Київ - 16 523 хворих (404 за добу);
Тернопільська - 8377 (302);
Одеська - 9157 (283);
Харківська - 12 112 (280);
Хмельницька - 3695 (198);
Львівська - 16 626 (174);
Івано-Франківська - 10 953 (151);
Рівненська - 10 217 (144);
Чернівецька - 11 847 (132);
Житомирська - 4055 (117);
Черкаська - 2294 (117);
Закарпатська - 8453 (94);
Київська - 6648 (94);
Донецька - 1942 (90);
Миколаївська - 1851 (85);
Вінницька - 4690 (84);
Дніпропетровська - 3093 (81);
Волинська - 6161 (69);
Полтавська - 1130 (61);
Запорізька - 2136 (55);
Сумська - 2229 (42);
Луганська - 532 (29);
Чернігівська - 2574 (29);
Херсонська - 576 (18);
Кіровоградська - 885 (11).
Станом на ранок 10 вересня в Україні від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 3 023. Тільки за минулу добу від ускладнень хвороби померли 44 людини. Добою раніше - 45 хворих.
В Україні з понеділка, 14 вересня, почне діяти нове епідемічне зонування.