Ні краплі дощу: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

В Україні в найближчі кілька днів встановиться ясна і тепла погода без опадів.

Вихідні порадують українців літом, в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Погода в областях

11 вересня на заході очікується суха погода, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, удень +20 ... + 22 °.

У Карпатах повітря прогріється до + 26 °.

На півночі очікується теплий і ясний день. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +20 ... + 22 °.

У центральних регіонах малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +20 ... + 22 °, місцями до + 25 °.

На сході буде тепло і сухо, вночі +10 ... + 12 °, вдень +25 ... + 27 °, місцями до + 28 °.

Найбільш жарко буде на півдні та в Криму.

11 вересня опадів не прогнозують, температура повітря вночі +14 ... + 16 °, удень +26 ... + 28 °.

Погода у Києві

У столиці 11 вересня температура повітря підніметься вдень до +20 ... + 22 °, а ввечері похолодає до + 13 °. В цей день в Києві опадів не прогнозують.

На вихідні, 12-13 вересня, синоптики попереджають українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У всіх регіонах збережеться спекотна і суха погода. За прогнозами синоптиків до кінця тижня опадів не очікується. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, вдень +22 ... + 24 °.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.