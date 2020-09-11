Ні краплі дощу: синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні

Вихідні порадують українців літом, в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +27 градусів.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
Погода в областях
11 вересня на заході очікується суха погода, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, удень +20 ... + 22 °.
У Карпатах повітря прогріється до + 26 °.
На півночі очікується теплий і ясний день. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +20 ... + 22 °.
У центральних регіонах малохмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі +11 ... + 13 °, удень +20 ... + 22 °, місцями до + 25 °.
На сході буде тепло і сухо, вночі +10 ... + 12 °, вдень +25 ... + 27 °, місцями до + 28 °.
Найбільш жарко буде на півдні та в Криму.
11 вересня опадів не прогнозують, температура повітря вночі +14 ... + 16 °, удень +26 ... + 28 °.
Погода у Києві
У столиці 11 вересня температура повітря підніметься вдень до +20 ... + 22 °, а ввечері похолодає до + 13 °. В цей день в Києві опадів не прогнозують.
На вихідні, 12-13 вересня, синоптики попереджають українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У всіх регіонах збережеться спекотна і суха погода. За прогнозами синоптиків до кінця тижня опадів не очікується. Температура повітря вночі +9 ... + 11 °, вдень +22 ... + 24 °.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.