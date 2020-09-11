Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається

Юлія Тимошенко, яка хворіла на коронавірус майже три тижні, отримала негативний тест на Covid-19.

Прес-секретар Юлії Тимошенко Марина Сорока повідомила, що політик вилікувалася від коронавірусу.

"Нарешті настала черга хороших новин! Тільки що Юлія Володимирівна отримала негативний результат тесту на Covid-19. Коронавірус подолано. Вона почувається значно краще. Поки залишається запалення легенів, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи ", - написала Сорока на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, про захворювання лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко коронавірусною інфекцією стало відомо 23 серпня.

Повідомлялося про важкий стан політика.

Слід зазначити, що сьогодні, 11 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19 - за добу захворіли 3144 осіб. У Києві вперше виявили 404 хворих за сутки.