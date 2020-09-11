Україна оновила список країн "червоної" зони: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією. Україна залишається в "зеленій зоні".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

В "зелену зону" входять: Росія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Великобританія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія і Єгипет.

У "червоній зоні" залишаються: США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія і Хорватія.

Відзначимо, що минулого тижня Румунія була ще в "червоній зоні", а сьогодні її додали в "зелену зону".

Слід зазначити, що сьогодні, 11 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19 - за добу захворіли 3144 осіб.

У Києві вперше виявили 404 хворих за добу.

В Україні з понеділка, 14 вересня, почне діяти нове епідемічне зонування.