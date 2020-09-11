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COVID-19: в МОЗ назвали категорії українців, які в першу чергу отримають вакцину

COVID-19: в МОЗ назвали категорії українців, які в першу чергу отримають вакцину
15:55 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
В першу чергу майбутню вакцину від коронавірусу після її розробки отримають люди з групи ризику, медики і педагоги. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Степанова, 10 вересня під час телефонної розмови з міністром охорони здоров'я Німеччини Йенсом шпана обговорив питання доступу України до майбутньої вакцини від COVID-19.

"Щоб Україна могла отримати (вакцину від COVID-19 - ред.) Однією з перших, щоб нас поставили в цю чергу", - сказав міністр. "Я вчора мав розмову з міністром охорони здоров'я Німеччини.

Ця країна входить до переліку країн альянсу, що мають замовлення вакцини в компанії AstraZeneca, яка спільно з Оксфордським університетом найближче наблизилася (до розробки вакцини від COVID-19 - ред.), Вже закінчується третя фаза проходження клінічних випробувань ", - заявив Степанов.

Також він повідомив, що в рамках співпраці з міжнародним механізмом COVAX Україна може отримати партію вакцин для близько 20% населення.

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (близько 8 млн доз для України). Як ми вважаємо, хто в першу чергу повинен отримати (вакцину від COVID-19 - ред.). В першу чергу це група ризику - це люди, які мають цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, це обов'язково медичні працівники, які лікують саме від (коронавірусної - ред.) Хвороби, це педагоги, це, з нашої точки зору, МОЗ, ті люди, які в першу чергу повинні бути вакциновані ", - зазначив Степанов.

Раніше, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.

Україна залишається в "зеленій зоні".

Слід зазначити, що сьогодні, 11 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19 - за добу захворіли 3144 осіб. У Києві вперше виявили 404 хворих за добу.

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Все по темі:

Вакцина, МОЗ, Степанов, Українці, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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