Прогріє до 30 °: прогноз погоди на вихідні

"Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура вдень 20-25 ° C, в південній частині і на Закарпатті - 24-29 ° C ", - йдеться в повідомленні.
У Києві та області в суботу без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
У столиці температура вдень 21-23 ° C, на Київщині - 20-25 ° C.
Згідно з прогнозом, в Україні 13-14 вересня опади не очікуються.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м / с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16 ° C, вдень 25-30 ° C; на решті території вночі 9-14 ° C, в східних, 13 вересня і в північних областях 6-11 ° C тепла, вдень 22-27 ° C.
На Київщині 13-14 вересня без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 13 вересня 6-11 ° C 14 вересня 9-14 ° C; вдень 22-27 ° C.