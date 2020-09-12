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12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

12 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Оновлено 10:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Православна церква 12 вересня вшановує пам'ять святителя Олександра. У народі день назвали "Ситник". У православному календарі це день перенесення святих мощей князя Олександра Невського.

12 вересня православна церква вшановує пам'ять святителя Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського.

Ситником день Олександра прозвали за те, що в його день було прийнято накривати багаті столи, збирати гостей, влаштовувати бенкети на честь літа, що минає і що приходить осені. На столи обов'язково ставилася ячмінна каша на молоці - свитная, як її називали наші предки. У цей день таку кашу підсолоджували ситого, медовою водою з меду свіжого хабар. І, звичайно, подавали на стіл свіжий хліб із зерна нового врожаю. Не випадково в народі говорили: "Ситно з хлібом жити".

З днем Олександра Ситника був пов'язаний і особливий обряд на майбутній урожай. До цього дня селяни залишали на пні на ниві ячмінні стебла ще з серпневої жнив, примовляючи: "Ось і останнє стеліще на льони наспів".

День святителя Александра

На Ситника ці стебла завивали разом з лляними і вівсяними, заговарівая ниву на майбутній урожай. Вважалося, що якщо провести такий обряд, то майбутній урожай буде вдалим.

Що не рекомендується робити 12 вересня:

12 вересня не можна: вітатися з першим гостем; сушити подушки і перини, інакше будуть снитися погані сни; брати в руки карти - завжди будете в програші; ставити нову огорожу - злодії здолають; перераховувати до полудня дрібні гроші, інакше тільки дрібниця будете тримати в руках; брати кошенят - кіт, взятий в будинок в цей день, завжди приносить нещастя; мити голову - будете лисіти.

Народні прикмети 12 вересня

Теплий вечір і зоряна ніч обіцяли хороший урожай.

Якщо журавлі парять в небі і не поспішають відлітати, значить осінь буде теплою і без дощів.

По тому, де їжачок вирив нору, можна визначити погоду: на узліссі - до теплої зими; в гущавині лісу - до сильних заморозків. Найчастіше вітер буде з протилежного боку від входу в нору.

Народились 12 вересня все в житті будуть домагатися з працею. Носити їм слід хризоберил.

У кого іменини 12 вересня?

Олександр, Олексій, Григорій, Денис, Іван, Петро, Степан, Федір і Єлизавета.

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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

Автор:

Телеграф
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