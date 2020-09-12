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"Стабільно важкий": Геращенко розповіла про стан здоров'я Балуха

"Стабільно важкий": Геращенко розповіла про стан здоров'я Балуха
Оновлено 17:03 Сб, 12 Вересень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина
Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що стан побитого напередодні громадського активіста і колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха залишається стабільно важким.

"Від лікарів В.Балуха:" Стан здоров'я стабільно важкий, без несподіванок. Потрібен час. Все, що треба, є. Під контролем! "- написала Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook в суботу.

У коментарі до свого посту вона вказала, що Балух поки що без свідомості.

Як повідомлялося, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух знаходиться в свідомості, у нього зламана рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку, у нього виявили відсутність мобільного телефону і банківської карти.

Пізніше Геращенко повідомила, що Балух знаходиться в реанімації.

Балух - кримський фермер, був засуджений за рішенням підконтрольного РФ Роздольненського райсуду Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Він був фігурантом справи про незаконне зберігання зброї і вибухівки (ч.1 ст.222 та ч.1 ст.222.1) і ч.2 ст.321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Був звільнений в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ 7 вересня 2019 року.

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Ирина Геращенко, Київ, Володимир Балух.

Автор:

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