Бабине літо вже в дорозі: "сонячний" прогноз погоди на 13-14 вересня

В Україні в найближчу добу збережеться суха погода з прохолодною вночі і теплим днем, повідомив Укргідрометцентр.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 6-11 °, вдень 23-28 °; в південній частині та на Закарпатті вночі 10-15 °, вдень 26-31 °.
У Києві в неділю без опадів, температура повітря вночі 9-11 °, вдень 25-27 °.
Прогноз погоди на неділю, 13 вересня, в містах України:
Ужгород - +28 ... + 30
Львів - +25 ... + 27
Івано-Франківськ - + 23 ... + 25
Тернопіль - +25 ... + 27
Чернівці - +26 ... + 28
Хмельницький - +25 ... + 27
Луцьк - +23 ... + 25
Рівне - +26 ... + 28
Житомир - +25 ... + 27
Вінниця - +26 ... + 28
Одеса - +26 ... + 28
Миколаїв - +27 ... + 29
Херсон - +27 ... + 29
Сімферополь - +26 ... + 28
Кропивницький - +26 ... + 28
Черкаси - +26 ... + 28
Чернігів - +25 ... + 27
Суми - +25 ... + 27
Полтава - +25 ... + 27
Дніпро - +26 ... + 28
Запоріжжя - +26 ... + 28
Донецьк - +25 ... + 27
Луганськ - +25 ... + 27
Харків - +25 ... + 27
Київ - +25 ... + 27
У понеділок в Україні без опадів.
Вітер північно-західний та південно-західний, 5-10 м / с, в Приазов'ї до 12 м / с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура повітря вночі 9-14 °, в східних областях 6-11 °, на узбережжі морів 15-19 °; днем 22-27 °, в південній частині та на Закарпатті 25-30 °.
У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 12-14 °, удень 24-26 °.
12 вересня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 21-23 °, в Дніпрі, в межах Києва, 20 °.