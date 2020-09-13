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Неділя, 13.09.2020
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Бабине літо вже в дорозі: "сонячний" прогноз погоди на 13-14 вересня
10:05 Сьогодні Телеграф
Синоптики розповіли, що в Україні ночі будуть прохолодними, вдень - тепло, без опадів.

В Україні в найближчу добу збережеться суха погода з прохолодною вночі і теплим днем, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, в Приазов'ї північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 6-11 °, вдень 23-28 °; в південній частині та на Закарпатті вночі 10-15 °, вдень 26-31 °.

У Києві в неділю без опадів, температура повітря вночі 9-11 °, вдень 25-27 °.

Прогноз погоди на неділю, 13 вересня, в містах України:

Ужгород - +28 ... + 30

Львів - +25 ... + 27

Івано-Франківськ - + 23 ... + 25

Тернопіль - +25 ... + 27

Чернівці - +26 ... + 28

Хмельницький - +25 ... + 27

Луцьк - +23 ... + 25

Рівне - +26 ... + 28

Житомир - +25 ... + 27

Вінниця - +26 ... + 28

Одеса - +26 ... + 28

Миколаїв - +27 ... + 29

Херсон - +27 ... + 29

Сімферополь - +26 ... + 28

Кропивницький - +26 ... + 28

Черкаси - +26 ... + 28

Чернігів - +25 ... + 27

Суми - +25 ... + 27

Полтава - +25 ... + 27

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +26 ... + 28

Донецьк - +25 ... + 27

Луганськ - +25 ... + 27

Харків - +25 ... + 27

Київ - +25 ... + 27

У понеділок в Україні без опадів.

Вітер північно-західний та південно-західний, 5-10 м / с, в Приазов'ї до 12 м / с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура повітря вночі 9-14 °, в східних областях 6-11 °, на узбережжі морів 15-19 °; днем 22-27 °, в південній частині та на Закарпатті 25-30 °.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 12-14 °, удень 24-26 °.

12 вересня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 21-23 °, в Дніпрі, в межах Києва, 20 °.

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