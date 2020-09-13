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13 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

13 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
10:25 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Народне свято "Купріянов день" відзначається 13 вересня. Православна церква в цей день вшановує пам'ять мученика Кипріяна Карфагенського, єпископа. Інші назви свята: "Журавлине віче", "Журавлинка", "Купріян".

Завдяки батькові-сенатору фасції Кипріян отримав гарну освіту. Жага знань привела його в християнство і кардинально змінила світогляд. Роздавши все нажите жебраком, у віці 46 років він був прийнятий в християнську громаду. Незабаром після хрещення став єпископом Кіпріану Карфагенським. Під час гонінь на християн при імператорі-язичника Валеріана Кипріяна засудили до смертної кари.

Говорили, що на Купріяна (Кипріяна) журавлі збираються на болоті і тримають рада: як летіти на південь, коли вирушати, який вибрати шлях. А на наступний день, в перший день осені за старим стилем, журавлі летять в теплі краю. Звідси і друга назва свята - Журавлине віче.

За народним повір'ям, поруч з журавлями на болото сідали болотні духи - потвори, щоб порахувати кістки тих, кого вони змогли влітку затягнути в трясовину. В цей день на болотах завжди стояло сизе марево і ясно чулися дивні звуки, що нагадують стогони розтривожених утоплеників, чиї кістки вважали болотні потвори.

У Купріянов день було прийнято починати збір журавлини, яку називали журавлиной ягодою або Журавлінка. До цього дня на болота ходити було не можна. "Ягоду-журавлину не руш, доки не спалахне вона, не віджене темряву в хиткі багно", - говорили мудрі люди. Якщо хтось порушував заборону, того, як вважалося, чекали неминучі біди: в дівку бесплодніца вселиться, у хлопця нечиста розум відбере, а мужиків і баб нечисть може в багно уволочь. На Купріяна першим за ягодами відправляли людини, яка народилася 13 вересня. Говорили, що він знає дорогу до журавлінніку - місця, де народиться найбільша журавлина.

На Купріяна селяни виходили в поле прибирати коренеплоди - смикати ріпу, моркву і буряк, копати картоплю. Ці ж овочі з'являлися на столі в вареному, смаженому і печеному вигляді. Центральне місце займав, звичайно, картопля. "Картопля - хліба прісошка", - говорили селяни.

Що не рекомендується робити 13 вересня:

Не можна займатися важкою фізичною працею, а також займати гроші - вони перестануть водитися.

Народні прикмети 13 вересня

Якщо домашня птиця в Купріянов день настовбурчився, значить негода не за горами.

За повір'ями цього дня птахи змагаються чиї крила міцніше, кому зграю вести в теплі краї.

Лебеді потягнулися на південь - до раннього снігу.

Якщо ж вони ще не відлетіли, то осінь буде довгою і теплою.

Гучне Журавлине курликання означає, що скоро буде дощ.

Якщо журавлі не тримають клин, а летять по одному, то наступний рік буде неврожайним через відсутність дощів.

Ті, хто народились 13 вересня відрізняються терплячим характером, але їм слід уникати заздрості. Носити їм слід лазурит.

У кого іменини 13 вересня?

Геннадій, Дмитро, Володимир, Михайло, Олександр.

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