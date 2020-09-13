Які області України не готові до зниження карантину: відповідь МОЗ

За словами глави Міністерства охорони здоров'я, Київ і 19 областей не готові до пом'якшення карантину.

Станом на 13 вересня Київ і 19 областей залишаються непідготовленими до пом'якшення карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, крім Києва, не готові до пом'якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

Регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є хоча б один з таких ознак: завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 становить понад 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше 24 тестувань на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 2476 нових випадків зараження коронавірусом, з початку епідемії всього зафіксовано 154 335 випадків.