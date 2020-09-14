Прогноз погоди: тиждень спеки, а потім - різке похолодання

В Україні в найближчі кілька днів встановиться ясна і тепла погода без опадів. За прогнозами синоптиків, похолодає вже на вихідних.

У найближчу добу, 14 вересня, синоптична ситуація не зміниться: погоду в Україні як і раніше буде визначати суха і відносно тепла повітряна маса.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

У понеділок в Україні без опадів.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, на узбережжі морів 15-18 °, на сході країни 6-11 °; вдень 22-27 °, в південній частині та на Закарпатті 25-30 °, на північному сході і в Карпатах близько 20 °.

У Києві - без опадів, температура вночі 12-14 °, вдень близько 25 °.

15 вересня в Україні без опадів.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, на узбережжі морів 15-19 °; вдень 22-27 °, у південній частині та на Закарпатті 25-30 °.

У Києві у вівторок теж без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 12-14 °, вдень 24-26 °.

16 і 17 вересня в Україні як і раніше буде спекотна і суха погода. Температура повітря вдень буде доходити до + 27 °, на півдні до + 29 °. Вночі очікується +10 ... + 12 °.

18 вересня в Україні прогнозують похолодання і дощі. Так опади очікуються у всіх регіонах крім заходу. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, удень +15 ... + 17 °.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, осінь 2020 буде дощовою. Рясні опади очікуються в жовтні і листопаді. Початок осені буде спекотним і сухим. В кінці вересня слід очікувати перших заморозків.