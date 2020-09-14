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Нове карантинне зонування: які міста і села потрапили в "червону зону"

Нове карантинне зонування: які міста і села потрапили в "червону зону"
10:30 Сьогодні Телеграф
У понеділок, 14 вересня, набуло чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширилися.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцькій, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільська та Чортківський райони Тернопільської області;

Велікобурлукській район Харківської області;

місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеївській, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

До "помаранчевої зони" увійшли Київ, Вінниця, Харків, Суми, Хмельницький, Ужгород і Львів.

Забороняється: робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийняття нових змін до дитячих таборів; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 чоловік.

"Жовта зона"

У цю зону увійшли Миколаїв, Луцьк, Житомир, Одеса, Рівне, Куп'янськ, Конотоп, Черкаси, Чернігів, Борислав, Березань, Бориспіль, Яремча.

Забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

"Зелена зона"

Обов'язковою залишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів в установах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей в громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Для визначення зон враховують 4 показника: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування. Слід нагадати, що в "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.

Як повідомлялося, в Україні останнім часом фіксують значне зростання хворих на коронавірус. 12 вересня виявили 2476 нових випадки зараження коронавірусом, з початку епідемії всього їх зафіксовано 154 335.

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