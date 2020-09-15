15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

15 вересня в Україні православні християни шанують пам'ять святого мученика Маманта, а також його батьків Федота і Руфіни. У народі свято називається День мамонта.

Святий Мамант народився в Пафлагонії в знатній християнській родині. Хлопчик рано осиротів, так як батьків його за сповідування християнства кинули до в'язниці, де незабаром вони померли. Його вихованням займалася багата вдова Амієвих.

За те, що юний Мамант сповідував християнство, язичники піддали його мукам. Одного разу хотіли навіть втопити, але ангел врятував його і привів на гору. Там мученик жив серед диких тварин, які не чіпали Маманта. Він доїв кіз і овець, які самі йшли до нього. З їх молока мученик робив сир, який їв і продавав, а ці гроші роздавав бідним.

Незабаром слава про маманта поширилася по всій Кесарії. Дізнавшись про це, намісник імператора послав за ним загін воїнів. Святого зловили і піддали жорстоким катуванням. Він стійко виносив всі муки, ні разу не відступивши від віри. Зрештою, святого Маманта вирішили віддати на поталу хижим звірам, але ті не чіпали його. Тоді один з язичницьких жерців вразив його тризубом. Смертельно поранений, святий Мамант вийшов за межі міста. Там, в невеликій кам'яній печері, він і віддав дух свій Богові.

Наші пращури називали 15 вересня вдень Мамонта-овчарніка в честь тих чудес зі звірами, які творив святий Мамант. Він вважався покровителем овець і кіз. Тому в цей день було прийнято вбиратися в сараях і у дворі, де містилися ці тварини. Ці місця обкурювали вересом і утеплювали мохом. Мамонтові молилися, щоб скотина була здоровою і добре плодилась.

З 15 по 20 вересня (з Мамонта до Сазонтьєв) було прийнято копати пізня картопля. Була така прикмета, що треба було носити в кишені від ревматизму таку викопану в цей час картоплину.

Що не можна робити 15 вересня:

У День мамонта можна відмовляти в допомозі.

15 вересня не варто байдикувати.

По магазинах в цей день краще не ходити. Покупки або виявляться марними, або швидко вийдуть з ладу. Навіть продукти не варто купувати - вони можуть отруїти організм.

Не рекомендується надягати яскравий одяг. Наші предки вважали, що спокійні тони наряду цього вівторка допоможуть уникнути пристріту.

Ниття в цей день під суворою забороною. За повір'ям, того, хто буде 15 вересня скаржитися на долю, накриють настільки сильні неприємності, в порівнянні з якими нинішній стан справ буде здаватися дрібницею.

Народні прикмети 15 вересня

Низькі хмари - до дощової і холодної погоди.

Якщо вранці і ввечері багато роси, а вітру немає, значить, в найближчі дні погода буде хорошою.

До мамонта черемха повинна була повністю скинути свій річний наряд.

Вклонися овчарніку - він тобі овець збереже.

Поскотина холонуть, замикай худобу.

Рясні роси з ранку - на гарну погоду.