Скачать
Вівторок, 15.09.2020
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
П'ять вилучень в скандальному матчі ПСЖ - Марсель (Відео)
П'ять вилучень в скандальному матчі ПСЖ - Марсель (Відео)
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19

В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
11:12 Сьогодні Телеграф
В Україні за минулу добу підтвердили 2905 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше захворювань підтвердили в Тернопільській області (+390), Харківській області (+307), Одеській області (+306) та Києві (+285).

Серед регіонів Антилідером є Київ, де з початку пандемії підтвердили вже 17 714 випадків захворювання.

За минулу добу зафіксовано 53 смерті і 1 267 випадків одужання.

Всього з початку епідемії в країні підтвердили 159 702 випадків COVID-19. Крім того, 3 264 осіб померли і 70 810 чоловік одужали.

Статистика епідемії по регіонах:

  • Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу);
  • Харківська - 13 160 (307);
  • Одеська - 9993 (306);
  • Київ - 17 714 (285);
  • Львівська - 17 243 (186);
  • Івано-Франківська - 11 510 (153);
  • Чернівецька - 12 394 (142);
  • Київська - 7079 (118);
  • Черкаська - 2688 (109);
  • Запорізька - 2503 (100);
  • Дніпропетровська - 3430 (88);
  • Закарпатська - 8756 (81);
  • Житомирська - 4470 (80);
  • Рівненська - 10 635 (80);
  • Волинська - 6428 (75);
  • Миколаївська - 2114 (63);
  • Чернігівська - 2846 (58);
  • Донецька - 2154 (53);
  • Сумська - 2553 (51);
  • Хмельницька - 4058 (50);
  • Вінницька - 4887 (43);
  • Полтавська - 1253 (30);
  • Кіровоградська - 929 (20);
  • Луганська - 620 (20);
  • Херсонська - 661 (17).

Як повідомлялося, 14 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширились.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
02 Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
03 15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
04 Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
05 Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли в районі Авдіївки і Мар'їнки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З &quot;Слуга народу&quot; через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його &quot;спалили&quot;
З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
Стало відомо, хто стане новим прем'єр-міністром Японії
Стало відомо, хто стане новим прем'єр-міністром Японії
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся