В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше захворювань підтвердили в Тернопільській області (+390), Харківській області (+307), Одеській області (+306) та Києві (+285).
Серед регіонів Антилідером є Київ, де з початку пандемії підтвердили вже 17 714 випадків захворювання.
За минулу добу зафіксовано 53 смерті і 1 267 випадків одужання.
Всього з початку епідемії в країні підтвердили 159 702 випадків COVID-19. Крім того, 3 264 осіб померли і 70 810 чоловік одужали.
Статистика епідемії по регіонах:
Як повідомлялося, 14 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.
14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширились.