В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу підтвердили 2905 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

За 13 вересня в Україні виявили ще 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше захворювань підтвердили в Тернопільській області (+390), Харківській області (+307), Одеській області (+306) та Києві (+285).

Серед регіонів Антилідером є Київ, де з початку пандемії підтвердили вже 17 714 випадків захворювання.

За минулу добу зафіксовано 53 смерті і 1 267 випадків одужання.

Всього з початку епідемії в країні підтвердили 159 702 випадків COVID-19. Крім того, 3 264 осіб померли і 70 810 чоловік одужали.

Статистика епідемії по регіонах:

Тернопільська - 9624 хворих (390 за добу);

Харківська - 13 160 (307);

Одеська - 9993 (306);

Київ - 17 714 (285);

Львівська - 17 243 (186);

Івано-Франківська - 11 510 (153);

Чернівецька - 12 394 (142);

Київська - 7079 (118);

Черкаська - 2688 (109);

Запорізька - 2503 (100);

Дніпропетровська - 3430 (88);

Закарпатська - 8756 (81);

Житомирська - 4470 (80);

Рівненська - 10 635 (80);

Волинська - 6428 (75);

Миколаївська - 2114 (63);

Чернігівська - 2846 (58);

Донецька - 2154 (53);

Сумська - 2553 (51);

Хмельницька - 4058 (50);

Вінницька - 4887 (43);

Полтавська - 1253 (30);

Кіровоградська - 929 (20);

Луганська - 620 (20);

Херсонська - 661 (17).

Як повідомлялося, 14 вересня в Україні виявили ще 2 462 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

14 вересня набула чинності нове карантинне зонування. "Червона" і "помаранчева" зони карантину значно розширились.