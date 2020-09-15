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У МОН розповіли, чи перейдуть всі школи на дистанційне навчання

У МОН розповіли, чи перейдуть всі школи на дистанційне навчання
16:10 Сьогодні Телеграф
Вчитися школярі будут дістанційно або очно залежаться від карантинного зонування. Про це в ефірі телеканалу рассказал в. про міністра освіти и науки України Сергій Шкарлет.

За словами глави відомства, все буде залежати від того, в якій зоні буде знаходитися та чи інша адміністративно-територіальна одиниця.

"Якщо це буде червона зона, то, звичайно, передбачається навчання тільки в дистанційному форматі", - підкреслив в. о. міністра.

На питання, чи підуть всі школи на дистанційне навчання з листопада, Шкарлет відповів:

"Я не готовий сказати, саме з листопада, або з жовтня, або, можливо, з грудня. Все буде виходити з того, чи будуть дотримуватися норми карантину, безпеки".

Глава Міносвіти розповів, що на початку цього року без доступу до інтернету було близько 800 українських шкіл, а зараз ця цифра скоротилася до 59.

До слова, за підрахунками міністерства цифровий трансформації, 17 тисяч населених пунктів досі не мають якісного інтернету. На це Шкарлет сказав:

"У нас трошки інша статистика. Міністерство цифровий трансформації вважає сто мегабіт в секунду, а для шкіл досить тридцять. Міністерство освіти з початку року ретельно пропрацював ситуацію з підключенням до дистанційного навчання шкіл і Інтернету", - підкреслив глава МОН.

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу підтвердили 2905 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Тернопільській, Одеській, Харківській областях та Києві.

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Телеграф
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