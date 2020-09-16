Пандемія COVID-19: добова захворюваність не зменшується

Україна знаходиться на 16 місці за кількістю нових хворих (2905) і на 25 за загальною кількістю хворих (159 702).

У світі станом на ранок 16 вересня зареєстрували 29 727 253 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусів в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

За 15 вересня коронавірус підтвердили в 277 тисяч нових випадків коронавируса. В цей же день від ускладнень хвороби померли 5992 людини.

Першими по кількості нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 939 185 хворих, видужали вже 21 542 361. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 245 707, з них 60 915 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Найбільше хворих виявили в таких країнах:

США - 6 788 147

Індія - 5 020 359

Бразилія - 4 384 299

Росія - 1 073 849

Перу - 738 020

Колумбія - 728 590

Мексика - 676 487

ПАР - 651 521

Іспанія - 603 167

Аргентина - 577 338

Коронавірусна хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. На цей час коронавірус виявили в 213 країнах. На першому місці в світі США - 6,7 мільйона інфікованих. Індія вийшла на друге місце у світі після США по кількості тих, що заразилися коронавірусом. За останніми даними, захворювання виявили у більш ніж 5 мільйонів жителів країни.

В Україні 15 вересня виявили ще 2 905 випадки коронавирусної інфекції COVID-19. Найбільше захворювань підтвердили в Тернопільській області (+390), Харківській області (+307), Одеській області (+306) та Києві (+285). Всього з початку епідемії в країні підтвердили 159 702 випадків COVID-19. Крім того, 3 264 осіб померли і 70 810 чоловік одужали.