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Середа, 16.09.2020
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Пандемія COVID-19: добова захворюваність не зменшується

Пандемія COVID-19: добова захворюваність не зменшується
Оновлено 09:42 Сьогодні Телеграф
Україна знаходиться на 16 місці за кількістю нових хворих (2905) і на 25 за загальною кількістю хворих (159 702).

У світі станом на ранок 16 вересня зареєстрували 29 727 253 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусів в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

Статистика коронавірусу на 16.09.2020

За 15 вересня коронавірус підтвердили в 277 тисяч нових випадків коронавируса. В цей же день від ускладнень хвороби померли 5992 людини.

Першими по кількості нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія.

Всього з моменту поширення хвороби вже померли 939 185 хворих, видужали вже 21 542 361. Таким чином, на сьогоднішній день число активних хворих становить 7 245 707, з них 60 915 або 1% знаходяться в критичному або важкому стані.

Статистика коронавірусу на 16.09.2020

Найбільше хворих виявили в таких країнах:

  • США - 6 788 147
  • Індія - 5 020 359
  • Бразилія - 4 384 299
  • Росія - 1 073 849
  • Перу - 738 020
  • Колумбія - 728 590
  • Мексика - 676 487
  • ПАР - 651 521
  • Іспанія - 603 167
  • Аргентина - 577 338

Коронавірусна хвороба COVID-19 почала поширюватися в грудні минулого року. На цей час коронавірус виявили в 213 країнах. На першому місці в світі США - 6,7 мільйона інфікованих. Індія вийшла на друге місце у світі після США по кількості тих, що заразилися коронавірусом. За останніми даними, захворювання виявили у більш ніж 5 мільйонів жителів країни.

В Україні 15 вересня виявили ще 2 905 випадки коронавирусної інфекції COVID-19. Найбільше захворювань підтвердили в Тернопільській області (+390), Харківській області (+307), Одеській області (+306) та Києві (+285). Всього з початку епідемії в країні підтвердили 159 702 випадків COVID-19. Крім того, 3 264 осіб померли і 70 810 чоловік одужали.

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Все по темі:

Индия, МОЗ, Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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