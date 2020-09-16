Коронавірус в Україні: новий антирекорд за смертністю - за добу померли 76 осіб

За 15 вересня в Україні виявили ще 2 958 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше заражень в Тернопільській (380), Харківській (272), Одеській (284) областях та в Києві (356).
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 76 хворих - це новий антирекорд. У той же час 1 514 осіб одужали. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 162 660 випадків COVID-19. Крім того, 3 340 осіб померли і 72 324 осіб одужали.
Статистика епідемії по регіонах:
Тернопільська область - 10 004 хворих (380 за добу);
Київ - 18 070 (356);
Одеська - 10 277 (284);
Харківська - 13 432 (272);
Львівська - 17 430 (187);
Івано-Франківська - 11 677 (167);
Київська - 7207 (128);
Дніпропетровська - 3539 (109);
Чернівецька - 12 493 (99);
Вінницька - 4976 (89);
Запорізька - 2591 (88);
Сумська - 2640 (87);
Волинська - 6504 (76);
Чернігівська - 2922 (76);
Хмельницька - 4133 (75);
Житомирська - 4543 (73);
Закарпатська - 8829 (73);
Рівненська - 10707 (72);
Миколаївська - 2171 (57);
Полтавська - 1 307 (54);
Черкаська - 2739 (51);
Херсонська - 702 (41);
Луганська - 653 (33);
Донецька - 2180 (26);
Кіровоградська - 934 (5).
Як повідомлялося, вчора, 15 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я виявили 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.
У Рівненській області місцева мешканка, яка в червні перехворіла на коронавірус, заразилася повторно.
У світі станом на ранок 16 вересня зареєстрували 29 727 253 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.