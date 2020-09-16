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Коронавірус в Україні: новий антирекорд за смертністю - за добу померли 76 осіб

Коронавірус в Україні: новий антирекорд за смертністю - за добу померли 76 осіб
10:35 Сьогодні Телеграф
В Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19 вже перевищила 162 тис., За добу виявили 2 958 нових хворих.

За 15 вересня в Україні виявили ще 2 958 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це свідчать дані опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше заражень в Тернопільській (380), Харківській (272), Одеській (284) областях та в Києві (356).

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 76 хворих - це новий антирекорд. У той же час 1 514 осіб одужали. Всього з початку епідемії в країні підтвердили 162 660 випадків COVID-19. Крім того, 3 340 осіб померли і 72 324 осіб одужали.

Статистика епідемії по регіонах:

Тернопільська область - 10 004 хворих (380 за добу);

Київ - 18 070 (356);

Одеська - 10 277 (284);

Харківська - 13 432 (272);

Львівська - 17 430 (187);

Івано-Франківська - 11 677 (167);

Київська - 7207 (128);

Дніпропетровська - 3539 (109);

Чернівецька - 12 493 (99);

Вінницька - 4976 (89);

Запорізька - 2591 (88);

Сумська - 2640 (87);

Волинська - 6504 (76);

Чернігівська - 2922 (76);

Хмельницька - 4133 (75);

Житомирська - 4543 (73);

Закарпатська - 8829 (73);

Рівненська - 10707 (72);

Миколаївська - 2171 (57);

Полтавська - 1 307 (54);

Черкаська - 2739 (51);

Херсонська - 702 (41);

Луганська - 653 (33);

Донецька - 2180 (26);

Кіровоградська - 934 (5).

Як повідомлялося, вчора, 15 вересня, за даними Міністерства охорони здоров'я виявили 2 905 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

У Рівненській області місцева мешканка, яка в червні перехворіла на коронавірус, заразилася повторно.

У світі станом на ранок 16 вересня зареєстрували 29 727 253 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Регіони.

Автор:

Телеграф
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