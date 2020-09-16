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У Кабміні змінили критерії для введення "червоних" зон

У Кабміні змінили критерії для введення "червоних" зон
15:55 Сьогодні Телеграф
"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України будуть вводити при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності COVID-19. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МОЗ Максим Степанов.

"Встановлення в регіоні" червоного "рівня, так званого локдауна фактично регіону, буде розглядатися в разі перевищення в 5 разів середній по країні рівень захворюваності COVID-19", - заявив Шмигаль.

За словами Степанова, суть змін полягає в тому, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки буде встановлюватися за спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС в разі: завантаженості більше 70% ліжок в закладах охорони здоров'я регіону більше 5 днів поспіль, перевищення середнього по країні рівня захворюваності COVID-19 більш ніж в 5 разів.

Протиепідемічні обмеження і їх кількість на території "червоних" зон будуть визначатися спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС з переліку, визначеного постановою Кабміну.

Степанов пояснив, що це може бути, як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалаху хвороби. Міністр охорони здоров'я також додав, що в регіонах з "зеленим", "жовтим" і "помаранчевим" рівнем заборонятимуть відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованого мистецького освіти в разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком коронавируса, буде відправлено понад 50% класу.

А повна заборона роботи освітніх установ на території регіону з "червоним" рівнем буде прийматися тільки спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС. Крім того, на території регіону з "помаранчевим" рівнем небезпеки виключається норма про заборону на перевезення громадським транспортом, де заповнене більш 50% посадочних місць.

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