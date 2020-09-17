Осінь бере своє: прогноз погоди на кінець тижня

В Україні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень в західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, вночі в Україні без опадів, вдень в західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, посилення вітру 15-20 м / с.
Прогноз погоди на четвер, 17 вересня, в містах України:
Температура вночі 10-16 °, на узбережжі морів до 19 °, вдень 25-30 °, на заході 19-24 °.
Завтра і післязавтра в Україні очікується різке падіння температури: на заході, півночі 19 вересня і в східних і центральних областях вночі 18 вересня 3-8 ° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3 °, вдень 18 вересня 10-15 ° тепла, 19 вересень 13-18 °; на решті території вночі 9-14 ° тепла, вдень 15-20 °. Без опадів, лише вночі 18 вересня на півночі і північному сході країни невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м / с, 18 вересня пориви 15-20 м / с.
Також синоптики відзначають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні найближчими днями, крім Волинської та Закарпатської областей.