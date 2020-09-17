Осінь бере своє: прогноз погоди на кінець тижня

Сьогодні по частині території України пройдуть короткочасні дощі, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла.

В Україні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень в західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, вночі в Україні без опадів, вдень в західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, посилення вітру 15-20 м / с.

Прогноз погоди на четвер, 17 вересня, в містах України:

Ужгород - +24 ... + 26

Львів - +20 ... + 22

Івано-Франківськ - + 23 ... + 25

Тернопіль - +23 ... + 25

Чернівці - +25 ... + 27

Хмельницький - +25 ... + 27

Луцьк - +19 ... + 21

Рівне - +20 ... + 22

Житомир - +27 ... + 29

Вінниця - +27 ... + 29

Одеса - +24 ... + 26

Миколаїв - +27 ... + 29

Херсон - +27 ... + 29

Сімферополь - +27 ... + 29

Кропивницький - +27 ... + 29

Черкаси - +27 ... + 29

Чернігів - +27 ... + 29

Суми - +25 ... + 27

Полтава - +27 ... + 29

Дніпро - +27 ... + 29

Запоріжжя - +26 ... + 28

Донецьк - +25 ... + 27

Луганськ - +25 ... + 27

Харків - +25 ... + 27

Київ - +27 ... + 29

Температура вночі 10-16 °, на узбережжі морів до 19 °, вдень 25-30 °, на заході 19-24 °.

Завтра і післязавтра в Україні очікується різке падіння температури: на заході, півночі 19 вересня і в східних і центральних областях вночі 18 вересня 3-8 ° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3 °, вдень 18 вересня 10-15 ° тепла, 19 вересень 13-18 °; на решті території вночі 9-14 ° тепла, вдень 15-20 °. Без опадів, лише вночі 18 вересня на півночі і північному сході країни невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м / с, 18 вересня пориви 15-20 м / с.

Також синоптики відзначають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні найближчими днями, крім Волинської та Закарпатської областей.