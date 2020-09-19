"Підставляємо щоки сонечку": прогноз погоди на вихідні

Атмосферний фронт, який приніс в Україну різке похолодання, йде на північний схід. Йому на зміну прійде сонячна тепла погода. Але вночі як і раніше очікуються заморозки.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
"Вихідними - холодна ніч, відносно теплий день і сонечко. Завтра на Сході України ще затримається сильний вітер", - написала вона в своєму Facebook-акаунті.
Прогноз погоди на суботу, 19 вересня, в містах України:
Ужгород - +19 ... + 21
Львів - +17 ... + 19
Івано-Франківськ - +17 ... + 19
Тернопіль - +17 ... + 19
Чернівці - +17 ... + 19
Хмельницький - +18 ... + 20
Луцьк - +16 ... + 18
Рівне - +17 ... + 19
Житомир - +19 ... + 21
Вінниця - +19 ... + 21
Одеса - +20 ... + 22
Миколаїв - +19 ... + 21
Херсон - +19 ... + 21
Сімферополь - +18 ... + 20
Кропивницький - +19 ... + 21
Черкаси - +18 ... + 20
Чернігів - +17 ... + 19
Суми - +17 ... + 19
Полтава - +18 ... + 20
Дніпро - +17 ... + 19
Запоріжжя - +19 ... + 21
Донецьк - +16 ... + 18
Луганськ - +16 ... + 18
Харків - +16 ... + 18
Київ - +18 ... + 20
20-21 вересня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 3-8 ° тепла, в східних і північно-східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3 °, вдень 17-22 ° тепла, 21 вересня на Прикарпатті до 25 °; на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11 °, вдень 20-25 °.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують поступове підвищення температури вже з середи, 23 вересня.