"Підставляємо щоки сонечку": прогноз погоди на вихідні

У найближчі дні в Україні буде прохолодно і без опадів, проте вже 24-25 вересня очікується підвищення денної температури до 23-29 °.

Атмосферний фронт, який приніс в Україну різке похолодання, йде на північний схід. Йому на зміну прійде сонячна тепла погода. Але вночі як і раніше очікуються заморозки.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

"Вихідними - холодна ніч, відносно теплий день і сонечко. Завтра на Сході України ще затримається сильний вітер", - написала вона в своєму Facebook-акаунті.

Прогноз погоди на суботу, 19 вересня, в містах України:

Ужгород - +19 ... + 21

Львів - +17 ... + 19

Івано-Франківськ - +17 ... + 19

Тернопіль - +17 ... + 19

Чернівці - +17 ... + 19

Хмельницький - +18 ... + 20

Луцьк - +16 ... + 18

Рівне - +17 ... + 19

Житомир - +19 ... + 21

Вінниця - +19 ... + 21

Одеса - +20 ... + 22

Миколаїв - +19 ... + 21

Херсон - +19 ... + 21

Сімферополь - +18 ... + 20

Кропивницький - +19 ... + 21

Черкаси - +18 ... + 20

Чернігів - +17 ... + 19

Суми - +17 ... + 19

Полтава - +18 ... + 20

Дніпро - +17 ... + 19

Запоріжжя - +19 ... + 21

Донецьк - +16 ... + 18

Луганськ - +16 ... + 18

Харків - +16 ... + 18

Київ - +18 ... + 20

20-21 вересня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 3-8 ° тепла, в східних і північно-східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3 °, вдень 17-22 ° тепла, 21 вересня на Прикарпатті до 25 °; на Закарпатті та півдні країни вночі 6-11 °, вдень 20-25 °.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують поступове підвищення температури вже з середи, 23 вересня.