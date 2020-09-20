Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19

В Україні станом на ранок неділі виявлено 2 966 нових випадків захворювання коронавірусної хворобою COVID-19, при цьому видужали - 758 осіб, 41 раніше хворий помер. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Днем раніше, 19 вересня, повідомлялося про 3 240 нових хворих, 18 вересня - про 3 228 нових хворих, 17 вересня був зафіксований антирекорд - 3 584 інфікованих, 16 вересня повідомлялося про 2 958 хворих COVID-19.

Кількість інфікованих з початку пандемії склало на ранок неділі 175 678 осіб, померли з початку пандемії від COVID-19 3 557 осіб, видужали - 77 512 осіб.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 94 609 осіб, що на 2 167 більше, ніж днем раніше.

Найбільше число виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (424) області, Києві (343), Тернопільській (231) та Одеській області (217).

Крім того, в цілому по Україні за минулу добу зафіксовано 2 893 підозри на захворювання COVID-19.

Раніше повідомлялося, що за станом на ранок 20 вересня в світі інфікувалися 30 987 466 чоловік, з них 961 401 загинули і 22 587 048 виздоровіли.