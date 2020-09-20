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Президент закликав українців боротися і міняти державу

Президент закликав українців боротися і міняти державу
12:05 Сьогодні Телеграф
Володимир Зеленський закликав українців боротися і міняти державу, і отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті ефективне, зручне, сучасне і адекватне держава? Так давайте міняти. Не нити, не скаржитися, не ховатися, не скаржитися на когось . А саме міняти. По-справжньому. Без попередніх підрахунків і порівнянь. Давайте показувати людям, що ми готові працювати і боротися. боротися за те, щоб, всупереч традиційним змов, отримати ще одну можливість обнулити старі "сірі еліти" на місцях. Це , звичайно, дуже важко ", - написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що будь-яка радикальна зміна правил гри - це перш за все відповідальність, за себе і за свою команду.

"І це безсумнівно подолання важкого опору старих затятих корупціонерів на місцях, які буквально спресовані в міцні клани і регіональні мафії. На мій погляд, сьогодні мова йде не тільки про вибори до органів місцевого самоврядування. Мова все ще про можливість перезавантажити наші традиційні соціальні відносини, в яких роками працювало огидне правило: корумпованій меншості закон не писаний, а більшості - злидні, несправедливість, обман ", - додав Президент.

За його словами, для справжніх змін потрібно, щоб блищали очі, і щоб все навколо бачили бажання йти і боротися.

"Так, я прекрасно розумію, що" не всі, не відразу і не швидко ".

І що є помилки. І що бувають у нас помилки в людях, в кандидатах, в депутатах. Але сильним вважається не той, хто не помиляється, а той, хто ці помилки визнає і виправляє. Або ми живемо в ідеальному світі? А якщо ні, тоді швидко виправляємо помилки і рухаємося вперед. Завжди намагаюся максимально широко відкривати двері для прогресивних змін. Давати шанс. Брати в свою команду тих, хто готовий працювати і відповідати за зроблене. Беріть і робіть. І відповідайте. Тому прямо і жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого ", - сказав Глава держави.

Він додав, що у них достатньо часу, щоб довести свою ефективність, для цього просто потрібно працювати в режимі "24/7" і постійно доводити людям свою корисність.

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