20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

20 вересня відзначається народно-християнське свято Луків день. По-іншому його називають Лука, Луковніца і Созонт.

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченського, що жив в 10 столітті в Каппадокії.

Преподобний відрізнявся своєю особливою побожністю. У 975 році його призначили третім ігуменом Спасова обителі.

З 20 вересня прибирали бджіл і повсюдно збирали цибулю. Прибирання городини тривала протягом тижня. З цього дня починали не тільки прибирати цибулю, але і торгувати нею. Вважалося, що якщо хтось з'їсть цибулину до Лукова дня, тоді його будуть переслідувати невдачі.

У цей день дівчата обов'язково заплітали в коси цибулю. Святого Луку при цьому просили, щоб він дав їм такі ж золотаві і тугі коси, які вони з лука в'яжуть, які іноді не потьмяніють і завжди будуть залучати хлопців.

20 вересня з цибулі готувала різноманітні страви.

Що можна робити 20 вересня:

День відмінно підходить для водних процедур. Присвятіть день відпочинку і сходіть в баню або сауну.

Обов'язково загадайте бажання перед сном.

Раніше вважалося, що сни з 20 на 21 вересня віщі.

Вважалося, що останнім в будинок в цю дату повинен заходити глава сім'ї, щоб весь наступний рік був щасливим.

День вважався відповідним для магічних ритуалів.

Що не можна робити 20 вересня:

Заборонено маленьким дівчаткам дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть марними.

Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день - до неприємностей.

Не варто в цей день зізнаватися в любові і робити пропозицію руки і серця.

Перенесіть ділові зустрічі і фінансові операції на інший день.

Прикмети на 20 вересня:

Багато лушпиння на цибулинах - зима настане рано і буде суворою.

Якщо цибуля солодка і соковита - всі проблеми скоро закінчаться.

Багато хмар на небі - погода зіпсується. Чорні хмари - до дощу. Білі хмари - до негоди.

По ранку не чув щебет птахів - зима буде сніжною.

Журавлі високо і повільно летять - до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.