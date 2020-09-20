20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченського, що жив в 10 столітті в Каппадокії.
Преподобний відрізнявся своєю особливою побожністю. У 975 році його призначили третім ігуменом Спасова обителі.
З 20 вересня прибирали бджіл і повсюдно збирали цибулю. Прибирання городини тривала протягом тижня. З цього дня починали не тільки прибирати цибулю, але і торгувати нею. Вважалося, що якщо хтось з'їсть цибулину до Лукова дня, тоді його будуть переслідувати невдачі.
У цей день дівчата обов'язково заплітали в коси цибулю. Святого Луку при цьому просили, щоб він дав їм такі ж золотаві і тугі коси, які вони з лука в'яжуть, які іноді не потьмяніють і завжди будуть залучати хлопців.
20 вересня з цибулі готувала різноманітні страви.
Що можна робити 20 вересня:
День відмінно підходить для водних процедур. Присвятіть день відпочинку і сходіть в баню або сауну.
Обов'язково загадайте бажання перед сном.
Раніше вважалося, що сни з 20 на 21 вересня віщі.
Вважалося, що останнім в будинок в цю дату повинен заходити глава сім'ї, щоб весь наступний рік був щасливим.
День вважався відповідним для магічних ритуалів.
Що не можна робити 20 вересня:
Заборонено маленьким дівчаткам дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть марними.
Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день - до неприємностей.
Не варто в цей день зізнаватися в любові і робити пропозицію руки і серця.
Перенесіть ділові зустрічі і фінансові операції на інший день.
Прикмети на 20 вересня:
Багато лушпиння на цибулинах - зима настане рано і буде суворою.
Якщо цибуля солодка і соковита - всі проблеми скоро закінчаться.
Багато хмар на небі - погода зіпсується. Чорні хмари - до дощу. Білі хмари - до негоди.
По ранку не чув щебет птахів - зима буде сніжною.
Журавлі високо і повільно летять - до холодної та дощової осені.
Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.