Скачать
Неділя, 20.09.2020
Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Президент закликав українців боротися і міняти державу
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
Знову суддівська помилка: Олімпік розгромив Минай в Києві
На честь виходу нового альбому: Тіна Кароль отримала іменну зірку
На честь виходу нового альбому: Тіна Кароль отримала іменну зірку

20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
12:25 Сьогодні Телеграф
20 вересня відзначається народно-християнське свято Луків день. По-іншому його називають Лука, Луковніца і Созонт.

У православному календарі на цей день припадає свято преподобного Луки Глубокореченського, що жив в 10 столітті в Каппадокії.

Преподобний відрізнявся своєю особливою побожністю. У 975 році його призначили третім ігуменом Спасова обителі.

З 20 вересня прибирали бджіл і повсюдно збирали цибулю. Прибирання городини тривала протягом тижня. З цього дня починали не тільки прибирати цибулю, але і торгувати нею. Вважалося, що якщо хтось з'їсть цибулину до Лукова дня, тоді його будуть переслідувати невдачі.

У цей день дівчата обов'язково заплітали в коси цибулю. Святого Луку при цьому просили, щоб він дав їм такі ж золотаві і тугі коси, які вони з лука в'яжуть, які іноді не потьмяніють і завжди будуть залучати хлопців.

20 вересня з цибулі готувала різноманітні страви.

Що можна робити 20 вересня:

День відмінно підходить для водних процедур. Присвятіть день відпочинку і сходіть в баню або сауну.

Обов'язково загадайте бажання перед сном.

Раніше вважалося, що сни з 20 на 21 вересня віщі.

Вважалося, що останнім в будинок в цю дату повинен заходити глава сім'ї, щоб весь наступний рік був щасливим.

День вважався відповідним для магічних ритуалів.

Що не можна робити 20 вересня:

Заборонено маленьким дівчаткам дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть марними.

Давати чи позичати гроші і хліб в Луків день - до неприємностей.

Не варто в цей день зізнаватися в любові і робити пропозицію руки і серця.

Перенесіть ділові зустрічі і фінансові операції на інший день.

Прикмети на 20 вересня:

Багато лушпиння на цибулинах - зима настане рано і буде суворою.

Якщо цибуля солодка і соковита - всі проблеми скоро закінчаться.

Багато хмар на небі - погода зіпсується. Чорні хмари - до дощу. Білі хмари - до негоди.

По ранку не чув щебет птахів - зима буде сніжною.

Журавлі високо і повільно летять - до холодної та дощової осені.

Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Світоліна сенсаційно "зачохлила" ракетку в Римі (Відео)
02 "Хірург без ножа": корисні властивості подорожника
03 Ярмоленко вийшов в кінці матчу Арсенал - Вест Хем (Відео)
04 Штаб ООС: окупанти тричі порушували "тишу", є поранений
05 Пандемія: В Україні за добу близько 3 тис осіб захворіли COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Штати відновили санкції ООН проти Ірану
Штати відновили санкції ООН проти Ірану
Прогріє до + 26 °: чим здивує прогноз погоди в Україні
Прогріє до + 26 °: чим здивує прогноз погоди в Україні
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
Вся справа в шоколаді: японка встановила новий рекорд довголіття
20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
20 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся