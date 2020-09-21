Свято 21 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Сьогодні, 21 вересня, віруючі відзначають одне з найголовніших церковних свят - Різдво Пресвятої Богородиці.

День є першим з 12 головних церковних свят, з нього починається церковний рік. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія, яка потім стала матір'ю Спасителя.

Згідно з переказами, Діва Марія народилася в сім'ї, яка довгий час не могла мати дітей і просила про це Бога. Натомість батьки дали обітницю присвятити дитини Господу, тому віддали Марію до Єрусалимського храму.

Різдво Богородиці традиційно вважається жіночим днем. 21 вересня бездітні жінки благали Богородицю послати їм дитину. За традицією після богослужіння вони накривали стіл і запрошували всіх жебраків в селі, "щоб помолилися за її дітей".

Народні прикмети стверджують, що зіграна на Різдво Пресвятої Богородиці весілля буде заздалегідь благословенна Небесами. Підходить цей день і просто для сватання або планування майбутнього союзу. Якщо весілля припадає на 21 вересня, це буде додатковий оберіг для створення міцного союзу.

У народному календарі цей день називався Осенін, або Госпожинками (Оспожінкамі). Селяни відзначали свято врожаю, підносячи слова подяки Матері-Землі за її дари.

На Русі 21 вересня було прийнято ходити в гості, найчастіше святковий стіл накривали молоді сім'ї, демонструючи свою щедрість і благополуччя. Незаміжні дівчата ще до світанку вирушали на річку, щоб вмиватися холодною водою. Вважалося, що в цей день вона подарує красу і молодість.

Що не можна робити 21 вересня:

Особливих заборон для цього дня немає. Але все ж існують деякі рекомендації, яких варто дотримуватися.

У цей день не можна займатися роботою по будинку і фізичною працею

Гріхом буде вважатися і з'ясування відносин в цей день, лайка і лихослів'я.

У цей день не можна лаятися і конфліктувати з близькими, необхідно намагатися вирішувати всі суперечки мирним шляхом.

Не можна думати про щось погане або бажати іншій людині зла.

Якщо в цей понеділок зловжити алкоголем, найближчим часом почнуться серйозні проблеми зі здоров'ям.

Не можна грубити і ображати батьків, людей похилого віку.

У народі вважалося, що погода 21 вересня пророкує, якою буде осінь. Так, сухий і ясний день обіцяв, що найближчі два місяці будуть теплими. А ось дощі і холод говорили про зворотне.

Народні прикмети 21 вересня:

Яка погода в цей день - такою і осінь буде.

Яскраво-червоний захід або світанок - до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві - до негоди.

З дерев все листя опало - до ранньої зими.

На деревах павутини багато - до тепла.

Якщо зірок на небі не видно - зима буде холодною.

Якщо вітер дме в цей день, значить мало снігу буде в зимову пору.

У це свято прийнято радіти. Всі віруючі дякують Діву Марію за Ісуса. У цей урочистий день священики одягаються у святковий одяг і моляться разом з парафіянами на славу Богоматері.