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Понеділок, 21.09.2020
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В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: які міста потрапили в "червоний список"

В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: які міста потрапили в "червоний список"
10:45 Сьогодні Телеграф
21 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

Червона зона

При попаданні в цю зону забороняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів. Такі обмеження можливі в разі завантаженості більше 75% ліжок в лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів.

У цю зону потрапили:

  • Чоп Закарпатської області;
  • Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Канів Черкаської області;
  • Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;
  • місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області.

Помаранчева зона

У цій зоні виявилося найбільше обласних центрів, а також столиця. Тут забороняється робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; фітнес-центрів і спортзалів, частини установ культури; дитячих таборів. Також заборонені масові збори на більш ніж 100 осіб. Відзначимо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я виключили норму про заборону перевезення в громадському транспорті в "помаранчевій зоні" при заповнювання 50% сидячих місць.

У цю зону потрапили:

  • міста Вінниця та Козятин Вінницької області;
  • місто Нововолинськ, Ківерцівський та Маневицький район Волинської області;
  • місто Коростень, Лугинський і Овруцький райони Житомирської області;
  • місто Ужгород, Рахівський і Ужгородський райони Закарпатської області;
  • Пологівський район Запорізької області;
  • міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • місто Обухів, Києво-Святошинський і Баришівський райони Київської області;
  • Бродівський та Радехівський райони Львівської області;
  • місто Вознесенськ Миколаївської області;
  • міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Березовський, Бєлгородської, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський, Тарутинський і Татарбунарський райони Одеської області;
  • міста Дубно, Вараш і Острог, Демидівський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Рівненський район Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • міста Тернопіль, Кременець і Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортячий і Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Харків, Люботин і Великобурлуцький райони Харківської області; міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • місто Сміла, Канівський, Корсунь-Шевченківський та Смоленської райони Черкаської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Стороженецькій райони Чернівецької області;
  • Борознянській, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;
  • місто Київ.

Жовта зона

  • У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).
  • Під ці обмеження підпадають:
  • міста Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницька, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмельницький райони Вінницької області;
  • міста Луцьк та Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Іванчівскій, Луцький, Любешівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Любарський, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Ружинський, Хорошевський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;
  • міста Берегово, Мукачево та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Переченскій, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;
  • міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь і Токмак, Веселовський, Вільнянський, Гуляйпільський, Мелітопольський, Михайлівський і Оріхівський райони Запорізької області;
  • міста Болехів, Бурштин і Яремче, Богородчанський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломиевскій, Надвірнянський, Снятіскій і Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Ржищів та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Таращанський, Фастівський і Яготинський райони Київської області;
  • міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський і Старобільський райони Луганської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий та Червоноград, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Самбірський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський і Казанківський райони Миколаївської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Подольск, Теплодар і Південний, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Кілійський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський і Ширяївський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Роменський, Середино-Будський, Сумський і Тростянецький райони Сумської області;
  • міста Ізюм, Лозова, Первомайський і Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зачіпіловскій, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцкій, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;
  • міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
  • міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша та Умань, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський, Черкаський, Чигиринський та Шполянський райони Черкаської області;
  • місто Новодністровськ, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
  • міста Чернігів і Прилуки, Бахмач, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський районах Чернігівської області.
  • Слід зазначити, що такі епідемічні рівні встановлені на 14 днів. Всі інші населені пункти знаходяться в зеленій зоні.

Зелена зона

У цій зоні носіння масок в громадських будівлях та транспорті залишається обов'язковим;

під час масових заходів допускається одну особу на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути наповнені лише на 50%; перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Як повідомлялося, в зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжили. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня. В Україні кількість інфікованих з початку Пандемія склала 175 678 осіб, померли з початку Пандемія від COVID-19 3557 чоловік, одужали - 77512 осіб.

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