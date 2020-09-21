Собчак довелося порушити закон через Поклонську (Відео)

Російська телеведуча і журналістка, яка вважає Крим частиною України, Ксенія Собчак приїхала на анексований Росією півострів, щоб взяти інтерв'ю у екс-керівника так званої "прокуратури" окупованого Криму і депутата Держдуми Наталії Поклонської..

Відповідні відео інтерв'ю опубліковано на YouTube каналі Собчак.

Спочатку зустріч планувалася в Москві, але Поклонська поставила Собчак важливу умову - інтерв'ю буде проходити тільки на території Криму.

Собчак в черговий раз нагадала Поклонській, що не визнає анексію Криму.

"Чому для вас було так важливо, знаючи мою позицію по Криму, щоб я обов'язково приїхала сюди, знаючи, що я ставлюся до цього не позитивно, як до анексії", - запитала Собчак у Поклонської.

На що Поклонська відповіла, що всю свою "основну частину кар'єри прослужила в органах прокуратури", тому їй необхідно перебувати в обстановці "як вдома".

"Я тут господиня. Мені так зручно", - сказала Поклонська.

У відповідь на це Собчак зазначила, що після цієї зйомки у неї можуть почати проблеми із в'їздом на Україну. Варто уточнити, що зустріч проходила 24 серпня 2020 року, на День Незалежності України, Собчак і Поклонська зустрічалися в ресторані кримських татар.

Поклонська пояснила такий вибір тим, що любить "це місце і її друзі тут працюють". Крім того, Поклонська зазначила, що святкувала День незалежності України до 2014 року.