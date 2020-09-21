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Понеділок, 21.09.2020
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Попалися: керівників Укрзалізниці підозрюють в розкраданні понад 4 млн гривень

Попалися: керівників Укрзалізниці підозрюють в розкраданні понад 4 млн гривень
14:52 Сьогодні Телеграф Фото: СБУ
Ряд керівників АТ "УЗ" викрили в причетності до організації корупційної схеми при контейнерних перевезеннях і задокументували висновок в тінь через рахунки тіньових фірм понад 4 млн гривень. Про це поінформували в прес-центрі Служби Безпеки України.

"Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ" УЗ "на організації корупційної схеми при контейнерних перевезеннях.", - повідомили в службі безпеки і також додали, що співробітниками СБУ було встановлено, що рядо осіб, що займають керівні пости були штучно створені для однієї з філій "УЗ" явно невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це спричинило за собою необхідність до залучення приватних комерційних структур до пошуку клієнтів. Надалі дані послуги надавалися підконтрольної організаторами комерційною структурою, яка практично монополізувала цей сегмент ринку.

Також зазначалося, що в рамках розпочатого кримінального провадження, задокументували висновок на Тетевен рахунки фірм з ознаками фіктивності більше 4 мільйонів гривень. Дані фінанси предпологаемо були привласнені організаторами і учасниками корупційної схеми.

Під час обшуків в Одесі і столичних службових приміщеннях УЗ, а також офісі комерційної структури співробітниками правоохранітелних органів були виявлені оригінальні друку компаній мають ознаки фіктивності, чорнова бухгалтерія, фінансово-господарська документація і матеріали листувань між фігурантами справи.

Фото СБУ з місця обшуків офісу:

Гроші

Також були вилучені 1,2 млн гривень, на які судом наклали арешт.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України триває.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з введенням Тернополя в "червону" зону карантину, посадка пасажирів на цій станції буде заборонена.

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Все по темі:

СБУ, Укрзалізниця, УЗ.

Автор:

Телеграф
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