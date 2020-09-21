В Україну повертається тепло: синоптик розповіла, якої погоди чекати 22 вересня

22 вересня в Україні пануватиме "бабине літо" - сухо і тепло у всіх регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Температура повітря очікується комфортною, протягом дня +22 - +27 градусів. Вранці і ввечері очікуються тумани. Протягом тижня температура повітря досягне +25 - +29 градусів, а на півдні і до +30 градусів.

У Києві 22 вересня сонячна і тепла погода з денною температурою повітря до +25 градусів. Опадів не очікується.

23 вересня під всіх областях встановиться суха погода, дощів не передбачається. Температура повітря вночі +5 ... + 7 °, вдень +22 ... + 24 °.

24-25 вересня на заході пройдуть грозові дощі, на решті території - сухо. Температура повітря вночі +10 ... + 12 °, удень +23 ... + 25 °.