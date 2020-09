Майже літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 22 вересня

За состоний на 22 вересня в Україні прогнозують теплу погоду від +22 до +27 градусів, без опадів. Про це повідомляють дані Укргідрометцентру.

На заході України сьогодні вдень очікується + 24 ° C, сході + 22 ° C, півночі + 23 ° C, півдні + 24 ° C.

У центрі країни повітря прогріється до + 24 ° C.

У Києві 22 вересня прогнозують вдень від + 23 ° C до + 25 ° C, вночі від + 5 ° C до + 7 ° C.

Погода в Україні на 22 вересня meteo.gov.ua

Станом на 23 вересня у всіх областях України очікується суха погода, без опадів.

Температура повітря вдень буде від +22 ° C до + 27 ° C, а вночі від + 6 ° C до + 14 ° C.

На 24-25 вересня в Україні на заході очікуються дощі з грозою, на решті території опадів не передбачається.

Очікується температура повітря вдень від + 22 ° C до + 27 ° C, вночі від + 6 ° C до + 14 ° C.