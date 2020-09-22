День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони

Осіннє рівнодення мало особливе міфологічне значення і для наших предків, які жили по природному календарем. Стародавні слов'яни вірили, що саме в цей день зв'язок між світом реальним і світом духів особливо сильна.
З днем осіннього рівнодення пов'язано багато традицій і ритуалів. Наприклад, за старих часів у цей день проводили свято врожаю і гуляння. Люди дякували природу за дари перед холодною зимою. Господині пекли пироги з капустою, м'ясом і брусницею.
З цієї дати починається друге "бабине літо", яке триває аж до свята Покрову (14 жовтня за новим стилем). У дохристиянські часи селяни в день осіннього рівнодення підносили знак подяки богам за достаток і врожай, а також відвідували кладовища і прикрашали могили.
День осіннього рівнодення - прекрасна пора, щоб обзавестися сильним оберегом - гілочками горобини. Цей оберіг дійшов до нас з давніх часів. Тоді на Русі було прийнято прикрашати свій будинок горобиновими кистями (з плодами і листям), обов'язково розміщувати їх на вікнах і залишати на весь рік.
Що можна робити 22 вересня:
- У це свято, який також іноді називають піднесенний день, молодята частували своїх близьких. Дівчина повинна була спекти пироги, щоб в сім'ї у всіх було міцне здоров'я.
- У вівторок наступає пора заготівлі дров на зиму, адже весь урожай вже майже зібраний, є час підготуватися до холодів.
- Необхідно подякувати вищі сили за все хороше, що сталося в році, що минає.
- У цей день краще почати ранок на позитивній ноті і пронести прекрасний настрій через увесь день.
Що не можна робити 22 вересня:
- У день осіннього рівнодення заборонено конфліктувати. Внісши розбрат в стосунки з тими, хто вас оточує, можна порушити тонкий баланс добра і зла.
- Заборонено залишати в будинку сміття і старі непотрібні речі.
- Не можна брати в руки гострі предмети. Саме тому 22 вересня під забороною рукоділля.
- Не рекомендується в цей день сваритися, інакше можна "втратити" мови: в роті вискочить великий типун або з'явиться сильний зубний біль.
- У цей день не варто починати нові проекти по роботі.
Прикмети на 22 вересня:
- Якщо з'явилося багато павутини в будинку, то осінь буде комфортною, але зима холодною.
- Якщо випаде перший сніг, то врожай у наступному році буде поганим.
- Якщо цибуля виріс з великим шаром лушпиння, то взимку буде мороз.
- Якщо листя вишні ще не опало, то тепло затримається.
- З давніх-давен вірили, що всю осінь погода буде такою ж, якою була в день осіннього рівнодення.
- Якщо листя на березах і горобинах встигла пожовтіти до осіннього рівнодення - це ще один провісник холодної зими.