День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони

22 вересня настає осіннє рівнодення. Тривалість світлового дня і ночі зрівняється. Саме цього дня варто приділити особливу увагу.

Осіннє рівнодення мало особливе міфологічне значення і для наших предків, які жили по природному календарем. Стародавні слов'яни вірили, що саме в цей день зв'язок між світом реальним і світом духів особливо сильна.

З днем осіннього рівнодення пов'язано багато традицій і ритуалів. Наприклад, за старих часів у цей день проводили свято врожаю і гуляння. Люди дякували природу за дари перед холодною зимою. Господині пекли пироги з капустою, м'ясом і брусницею.

З цієї дати починається друге "бабине літо", яке триває аж до свята Покрову (14 жовтня за новим стилем). У дохристиянські часи селяни в день осіннього рівнодення підносили знак подяки богам за достаток і врожай, а також відвідували кладовища і прикрашали могили.

День осіннього рівнодення - прекрасна пора, щоб обзавестися сильним оберегом - гілочками горобини. Цей оберіг дійшов до нас з давніх часів. Тоді на Русі було прийнято прикрашати свій будинок горобиновими кистями (з плодами і листям), обов'язково розміщувати їх на вікнах і залишати на весь рік.

Що можна робити 22 вересня:

У це свято, який також іноді називають піднесенний день, молодята частували своїх близьких. Дівчина повинна була спекти пироги, щоб в сім'ї у всіх було міцне здоров'я.

У вівторок наступає пора заготівлі дров на зиму, адже весь урожай вже майже зібраний, є час підготуватися до холодів.

Необхідно подякувати вищі сили за все хороше, що сталося в році, що минає.

У цей день краще почати ранок на позитивній ноті і пронести прекрасний настрій через увесь день.

Що не можна робити 22 вересня:

У день осіннього рівнодення заборонено конфліктувати. Внісши розбрат в стосунки з тими, хто вас оточує, можна порушити тонкий баланс добра і зла.

Заборонено залишати в будинку сміття і старі непотрібні речі.

Не можна брати в руки гострі предмети. Саме тому 22 вересня під забороною рукоділля.

Не рекомендується в цей день сваритися, інакше можна "втратити" мови: в роті вискочить великий типун або з'явиться сильний зубний біль.

У цей день не варто починати нові проекти по роботі.

Прикмети на 22 вересня: