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День Іоакима і Анни: історія і головні традиції свята

День Іоакима і Анни: історія і головні традиції свята
Оновлено 11:38 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
22 вересня Православна церква вшановує пам'ять праведних Іоакима і Анни - батьків Діви Марії. День їх пам'яті відзначається слідом за Різдвом Пресвятої Богородиці (21 вересня) як данину схиляння і поваги перед тими, хто подарував життя Матері Ісуса.

У православ'ї їх ще називають Богоотці, так як вони є родичами Господа Ісуса Христа у плоті. Згідно з переказами, Іоаким і Анна були благочестивої подружжям.

Праведні дружини Іоаким і Анна проживали в ізраїльському місті Назареті. Родові корені праведного Іоакима починалися від царя Давида, якому Господь предначертал народити його нащадкам Месію. Анна ж була нащадком Левіна і Іуди.

До похилого віку подружжя не мало дітей. Подружжя сильно сумували про це, тому що бездітність у євреїв вважалося тяжким нещастям і карою Божою. Святі гаряче молилися про дарування їм потомства.

 

В один із днів Іоаким прийшов в храм з метою принесення жертви Богу, але отримав відмову первосвященика. Тоді Іоаким відправився в пустелю, щоб присвятити себе молитвам Господу про дарування їм дитини.

Після того як він провів 40 днів в молитвах і скорботи, йому з'явився ангел, який повідав про швидке народження дочки. Наказавши йому повернутися в Єрусалим, він також повідомив, що його потомство буде присвячено Богу і стане відомим світу.

У цей день вшановували сонце і просили його «накопичити сил і прогнати підступають до воріт темінь». У минулі часи наречені пригощали 22 вересня свою рідню. Тому ще називали цю дату «піднесеної день». До молодятам сходилися всі знайомі і родичі «молодих відвідати, подивитися на їх життя-буття, уму-розуму навчити».

Жителі сіл в цей день заготовляли дрова. Влітку і на початку місяця часу на це не вистачало, тому що потрібно було збирати урожай і здійснювати інші сільськогосподарські роботи. Але так як холоду уже наближалися, люди намагалися якомога більше наробити дров і скласти їх в сараї.

 

Традиційно в цей день прийнято було оновлювати вогонь в будинку і спалювати старий одяг, щоб запобігти появі хвороб, пристріту, псування. Дітей же потрібно виставити на поріг і облити водою, після чого вони повинні просити вибачення і кланятися батькам.

Селяни на млинах, домашніх круподерках і крупорушка починали обдирати просо, овес і ячмінь, мололи пшеницю на крупу.

Заборони 22 вересня:

  • Не слід брати в борг або давати в борг: будь-які маніпуляції з грошима в цей день принесуть нещастя.
  • Забрати красу і здоров'я може місячне світло, якщо воно потрапляє на ліжко, на якому ви спите. Щоб цього уникнути, обов'язково зашторте вікна.
  • У цей день наші пращури побоювалися переїжджати: так, біди будуть переслідувати змінила місце проживання сім'ю.
  • Також 22 вересня не можна заздрити.

Народні прикмети 22 вересня:

  • Якщо заєць приступав до линяння, значить скоро має похолодати. Листопад у верби віщував ранню зиму. Якщо багато народу прийде в гості, то і щастя в домі буде багато.
  • Якщо в цей день більше часу проводити серед дерев, то частина їх сили передасться людині.
  • Багато павутини - до погожої осені та морозної зими.
  • Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.
  • Випав сніг обіцяє поганий урожай в наступному году.Еслі з модрини ще не все голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
  • Багато лушпиння на цибулі - зима буде холодною.
  • Листя з вишні ще не опало - до теплої погоди.
  • Ожеледь 22 вересня - до дощу.
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Свято, Прикмети, Традиції, Заборони.

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Телеграф
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