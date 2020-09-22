Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці

Віталій Шабунін, голова правління громадської організації "Центр протидії корупції", член Громадської ради при Антикорупційне бюро України, поділився результатами експертизи щодо підпалу його будинку. Про це він повідомив в соцмережі Фейсбук.

Шабунін заявив, що результати вже отримані і це на 100 відсотків умисний підпал.

Таке, він додав: "Я не маю права розголошувати матеріали виробництва нацполіціі, тому дуже прозоро натякну: до їх експертизи у мене претензій немає.

Підпал здійснювався способом, залишає мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господа диво, що сусідка серед ночі не спала. "

За даним інцидентом проводиться розслідування але ні виконавці ні замовники не знайдені.

Після висновку експертизи поліцейськими з'явилася найвірогідніша версія підпалу.

За даними отриманими співробітниками правоохоронних органів, для підтримки стійкого вогню був використаний интенсификатор процесу горіння, легкозаймиста рідина по типу бензину, дизельного палива або газу.

Раніше повідомлялося, що громадський діяч, активіст і голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін на своїй сторінці в Фейсбук заявив, що в ніч на 23 липня невідомі підпалили його будинок.