Для регіонів «червоної зони» ввели нові обмеження: що заборонено

В Україні змінили правила обмежень для територій, які знаходяться в "червоній зоні" і представляють високий рівень епідемічної небезпеки щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляють на сайті Кабміну.

Сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про введення обмежень на територіях, де 18 вересня встановлений "червоний" рівень епід-небезпеки поширення коронавірусу.

Так, з 00:00 години 22 вересня 2020 буде встановлено такі обмеження за переліком, який визначив Кабмін:

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, ЖД і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше п'яти осіб без урахування дітей у віці до 14 років. Користуватися службовим транспортом дозволяється за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту і в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2:00 повідомлено в ГУНП;

проїзд громадян в приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному транспорті;

відвідування навчальних закладів;

прийом відвідувачів в культурних установах, кінотеатрах, ресторанах, кафе, ТРЦ, спортзалах, фітнес-центрах, установах торгового і побутового обслуговування. Дані обмеження не стосуються торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Додамо, що також роботу не припиняють банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з техобслуговування і ремонту транспортних засобів, комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

можливість відвідувати установи та заклади, які надають соціальні або реабілітаційні послуги для сімей, осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ, які надають соціальні послуги екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги , соціального патрулювання.

Нові обмеження ввели в м.Чоп Закарпатської області, в Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області, в м Бережани і в Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області, в м Славута і в Волочиському районі Хмельницької області, в Каневі Черкаської області, Герцаївському , Кельменецькому районах Чернівецької області, а також в Ніжині та Носівському районі Чернігівської області.