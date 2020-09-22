В Україні намагаються заблокувати «ВКонтакте»: як борються із забороненою соцмережею

Українські фахівці з кібербезпеки разом з міжнародними колегами розробляють заходи з блокування "ВКонтакте" на території України. Про це повідомили в Апараті РНБО.

В Україні присутність мобільного додатка "ВКонтакте" сталося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатка на території України.

Також в РНБО додали, що активізація соцмереж РФ в Україні напередодні виборів може становити суттєву загрозу нацбезпеці.

Було відзначено, що "ВКонтакте" використовують спецслужби РФ для збору інформації про громадян України та всіх інших користувачів цього додатка.

Додамо, що в РНБО підкреслили, що ведеться спільна робота українських розробників з закордонними колегами для застосування заходів по обмеженню на додаток "ВК" на українській території.

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року були не застосовані санкції проти соцмереж РФ і ряду інших Інтернет-ресурсів терміном на три роки.

А саме, інтернет-провайдерам була введена заборона на надання послуг з доступу користувачів мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) і соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники "(www. ok.ru)

Рішенням РНБО від 14 травня 2020 року санкції продовжили до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустився російський онлайн-магазин одягу та наробив багато шуму в соцмережах.