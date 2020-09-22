Довелося звертатися не тільки до лікарів: перший заступник Ткаченко підхопив коронавірус

У першого заступника міністра культури України Ростислава Карандєєва виявили коронавірус. Про це він повідомив в соцмережі Фейсбук.

Як заявив в своєму Фейсбуці Карандєєв: "З сьогоднішнього дня вступив у бій за своє здоров'я з проблемним захворюванням сучасності - Коронавірусною хворобою (COVID-19). "

Він підкреслив, що тест на присутність в організмі коронавірусу дав позитивний результат.

"А так все добре починалося ... Легке нездужання, невисока температура, відсутність нежиті та кашлю ... Пару пакетиків гарячого розчину парацетамолу і на другий день повинен бути знову в строю. "- поскаржився заступник міністра культури.

Він також додав, що йому підказали швидше пройти ПЛР-тест на коронавірус в лабораторії.

За що він дуже вдячний. Хоч і новина про захворювання була для нього несподіваною, він поставився до неї без особливого подиву.

"Висока щільність соціальних і професійних контактів є ознакою мого способу життя, тому і ризики, навіть в умовах максимального дотримання заходів безпеки, були чималими. Тепер треба якось лікуватися ... Відсутність ефективних клінічних протоколів змусила крім лікарів звернутися до друзів, які мали сумний, але успішний досвід боротьби зі світовим пандемією коронавируса. "- заявив Карандєєв.

Він підкреслив, що дуже вдячний не тільки лікарям, а й друзям у яких вже був досвід з коронавірусом за їхні поради і підтримку в боротьбі з COVID-19.

"Часто звучать тези про неминучість захворювання на коронавірус.

Мовляв, навіщо витрачати ресурси і убезпечуватись, якщо рано чи пізно повинні перехворіти всі. Можливо так і є. Вакцини від коронавірусу поки немає. Але політика безпеки пасивність і відсутність руху народного опору поширенню COVID-19 (особливо в умовах непередбачуваності поведінки вірусу) явно програшна позиція! "- нагадав заступник міністра.

Також він звернувся до людей з проханням: "Дорогі мої колеги, друзі, всі, з ким я безпосередньо контактував в останні дні, прошу звернути увагу на своє здоров'я і при необхідності пройти відповідне тестування. Проявіть зараз до себе будь ласка увагу і надалі дотримуйтесь правил епідеміологічної безпеки! ".

Він також додав, що знайшов позитив в даній ситуації, а саме те, що після повного одужання можна буде дихати вільніше, не надягаючи медичну маску.

Раніше повідомлялося, що коронавірус продовжує поширюватися в Україні, сьогодні медики зафіксували 2 884 нових випадки.