Скачать
Вівторок, 22.09.2020
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Інтер підписав зоряного гравця Барселони
Інтер підписав зоряного гравця Барселони
Землю накриє потужна магнітна буря: названа дата
Землю накриє потужна магнітна буря: названа дата

Довелося звертатися не тільки до лікарів: перший заступник Ткаченко підхопив коронавірус

Довелося звертатися не тільки до лікарів: перший заступник Ткаченко підхопив коронавірус
14:04 Сьогодні Телеграф
У першого заступника міністра культури України Ростислава Карандєєва виявили коронавірус. Про це він повідомив в соцмережі Фейсбук.

Як заявив в своєму Фейсбуці Карандєєв: "З сьогоднішнього дня вступив у бій за своє здоров'я з проблемним захворюванням сучасності - Коронавірусною хворобою (COVID-19). "

Він підкреслив, що тест на присутність в організмі коронавірусу дав позитивний результат.

"А так все добре починалося ... Легке нездужання, невисока температура, відсутність нежиті та кашлю ... Пару пакетиків гарячого розчину парацетамолу і на другий день повинен бути знову в строю. "- поскаржився заступник міністра культури.

Він також додав, що йому підказали швидше пройти ПЛР-тест на коронавірус в лабораторії.

За що він дуже вдячний. Хоч і новина про захворювання була для нього несподіваною, він поставився до неї без особливого подиву.

"Висока щільність соціальних і професійних контактів є ознакою мого способу життя, тому і ризики, навіть в умовах максимального дотримання заходів безпеки, були чималими. Тепер треба якось лікуватися ... Відсутність ефективних клінічних протоколів змусила крім лікарів звернутися до друзів, які мали сумний, але успішний досвід боротьби зі світовим пандемією коронавируса. "- заявив Карандєєв.

Він підкреслив, що дуже вдячний не тільки лікарям, а й друзям у яких вже був досвід з коронавірусом за їхні поради і підтримку в боротьбі з COVID-19.

"Часто звучать тези про неминучість захворювання на коронавірус.

Мовляв, навіщо витрачати ресурси і убезпечуватись, якщо рано чи пізно повинні перехворіти всі. Можливо так і є. Вакцини від коронавірусу поки немає. Але політика безпеки пасивність і відсутність руху народного опору поширенню COVID-19 (особливо в умовах непередбачуваності поведінки вірусу) явно програшна позиція! "- нагадав заступник міністра.

Також він звернувся до людей з проханням: "Дорогі мої колеги, друзі, всі, з ким я безпосередньо контактував в останні дні, прошу звернути увагу на своє здоров'я і при необхідності пройти відповідне тестування. Проявіть зараз до себе будь ласка увагу і надалі дотримуйтесь правил епідеміологічної безпеки! ".

Він також додав, що знайшов позитив в даній ситуації, а саме те, що після повного одужання можна буде дихати вільніше, не надягаючи медичну маску.

Раніше повідомлялося, що коронавірус продовжує поширюватися в Україні, сьогодні медики зафіксували 2 884 нових випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Коронавірус, Ростислава Карандєєв.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фокін заговорив про швидкий вихід з ТКГ і висунув владі умову
02 В Ботсвані знайшли причину таємничої загибелі сотень слонів
03 Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
04 Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
05 Глава МОЗ про ситуацію з COVID-19: досить напружена
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Чехії покарали білоруса, який допомагав бойовикам на Донбасі
У Чехії покарали білоруса, який допомагав бойовикам на Донбасі
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
Щасливої осені: Google представив новий дудл
Щасливої осені: Google представив новий дудл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся