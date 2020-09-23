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Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання

Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання
09:00 Сьогодні Телеграф
У Міністерстві освіти і науки розповіли, що під час карантину школи можуть перейти на скориговану систему оцінювання.

Законом "Про загальну середню освіту" для шкіл передбачена можливість введення власної шкали оцінювання результатів навчання.

"Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону за вибором навчального закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання результатів навчання учнів. У разі введення навчальним закладом власної шкали оцінювання результатів навчання учнів їм повинні бути визначені правила перекладу в систему оцінювання, визначеної законодавством", - повідомляють в Міносвіти.

У МОН роз'яснили, що дозвіл змінювати систему оцінки передбачає також можливість оцінки за шкалою "зараховано" / "не зараховано" для таких предметів як "Фізична культура", "Трудове навчання", "Образотворче мистецтво", "Музичне мистецтво", "Основи здоров'я "і окремих предметів варіативної складової при проведенні більш 50% уроків в дистанційному форматі.

Як відомо, в Україні до 1 листопада діє адаптивний карантин.

Станом на ранок 22 вересня в Україні зафіксували 181 тис 237 випадків коронавірусу. За 21 вересня зафіксували ще 2 884 нових випадки коронавірусу. За добу 59 осіб померли, а загальна кількість жертв склала 3 642.

Одужали 1 717 пацієнтів в той час як в загальному їх число склала 79 901

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