Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

23 вересня православні відзначають Рябинник - дату, присвячену пам'яті єпископів Петра і Павла.

23 вересня Православна церква вшановує пам'ять єпископів Петра і Павла, які жили в візантійському місті Нікея в IX столітті і постраждалих за християнську віру. Святитель Петро за царя Лева Ісавр (813-820) захищав православну віру, боровся з іконоборцями, за що зазнав страждання. Помер він після 823 року.

Наші пращури на Петра і Павла відзначали завершення збору врожаю і влаштовували справжнє застілля. Так що дата відмінно підійде для зборів близьких і рідних у себе вдома або в якому-небудь закладі. А ще 23 вересня було прийнято вимітати весь сварок з хати - на середу можна призначити генеральне прибирання.

В середині вересня, як правило, били перші нічні заморозки, які надавали солодкість гірким плодам горобини. Тому в цей день прийнято було відзначати іменини горобини.

Ягоди збирали, робили настоянки і квас, пекли пироги. Наші предки вважали, що горобина захищає від застуди, а також лікує зубний і головний біль.

Крім застосування в народній медицині, горобину використовували в в магічних обрядах. Вважалося, що гілочка горобини, поставлена на стіл, приносить у дім щастя.

З старовинних часів вірили, що занедужали людині потрібно тричі перелізти через Горобиновий кущ або дерево горобини, розщеплене надвоє, тоді хвороба на рослину перейде, а хворому повернеться колишнє здоров'я.

Що не можна робити 23 вересня:

Не варто починати нові проекти, інакше удачі в них не буде. Не підходить цей день і для всього, що робиться руками. Наприклад, ремонту або шиття. Вважається, що робота буде здійснена марно. А ось позбавлення від старих речей тільки вітається.

Категорично заборонено лаятися в цю середу. Негатив, сумні думки або слова неодмінно відлякають благополуччя.

23 вересня буде самим невідповідним днем для зміни обстановки. Переїзди, звільнення, прийом на роботу та ін. краще перенести.

Прикмети на 23 вересня:

Багато горобини восени - до суворої зими, мало - до затяжної осені.

Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.

Щоб домовик сіно не псував, кілька ягід висипали на сінник.

Гілочка горобини на столі - на щастя в домі.

Випити горобинового квасу - набратися сили богатирської.

Подорожні, що відправилися сьогодні в дорогу, можуть бути спокійні - все буде добре.