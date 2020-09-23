Скачать
Середа, 23.09.2020
В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини
В Україні 3,5 тисячі нових випадків COVID-19: за добу померли 63 людини
Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву
Юрій Дудь може зайняти місце Путіна: в Москві зробили сенсаційну заяву
Луческу: У матчі з "Гентом" найголовніше - результат
Луческу: У матчі з "Гентом" найголовніше - результат
Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити

Свято 23 вересня: головні прикмети і що категорично заборонено робити
Оновлено 11:15 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
23 вересня православні відзначають Рябинник - дату, присвячену пам'яті єпископів Петра і Павла.

23 вересня Православна церква вшановує пам'ять єпископів Петра і Павла, які жили в візантійському місті Нікея в IX столітті і постраждалих за християнську віру. Святитель Петро за царя Лева Ісавр (813-820) захищав православну віру, боровся з іконоборцями, за що зазнав страждання. Помер він після 823 року.

Наші пращури на Петра і Павла відзначали завершення збору врожаю і влаштовували справжнє застілля. Так що дата відмінно підійде для зборів близьких і рідних у себе вдома або в якому-небудь закладі. А ще 23 вересня було прийнято вимітати весь сварок з хати - на середу можна призначити генеральне прибирання.

В середині вересня, як правило, били перші нічні заморозки, які надавали солодкість гірким плодам горобини. Тому в цей день прийнято було відзначати іменини горобини.

Ягоди збирали, робили настоянки і квас, пекли пироги. Наші предки вважали, що горобина захищає від застуди, а також лікує зубний і головний біль.

Крім застосування в народній медицині, горобину використовували в в магічних обрядах. Вважалося, що гілочка горобини, поставлена на стіл, приносить у дім щастя.

З старовинних часів вірили, що занедужали людині потрібно тричі перелізти через Горобиновий кущ або дерево горобини, розщеплене надвоє, тоді хвороба на рослину перейде, а хворому повернеться колишнє здоров'я.

Що не можна робити 23 вересня:

Не варто починати нові проекти, інакше удачі в них не буде. Не підходить цей день і для всього, що робиться руками. Наприклад, ремонту або шиття. Вважається, що робота буде здійснена марно. А ось позбавлення від старих речей тільки вітається.

Категорично заборонено лаятися в цю середу. Негатив, сумні думки або слова неодмінно відлякають благополуччя.

23 вересня буде самим невідповідним днем для зміни обстановки. Переїзди, звільнення, прийом на роботу та ін. краще перенести.

Прикмети на 23 вересня:

Багато горобини восени - до суворої зими, мало - до затяжної осені.

Горобина, зірвана в цей день, захистить від нечистої сили і застуди.

Щоб домовик сіно не псував, кілька ягід висипали на сінник.

Гілочка горобини на столі - на щастя в домі.

Випити горобинового квасу - набратися сили богатирської.

Подорожні, що відправилися сьогодні в дорогу, можуть бути спокійні - все буде добре.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Політолог: Висунення кандидатів в мери показало близькість Пальчевського до людей
02 Тампа зрівняла рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі (Відео)
03 У Москві розповіли, хто входить до найближчого оточення Путіна і хто насправді керує Росією
04 Лукашенко таємно влаштував інавгурацію і вступив на посаду президента Білорусі
05 Новий сезон серіалу "Супергерл" стане останнім
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання
Школи під час карантину можуть перейти на нову систему оцінювання
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
У заповіднику під Одесою висихають знамениті лимани (Фото)
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
ВООЗ озвучила невтішні дані про хід пандемії COVID-19
Легендарна Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Google: чим вона знаменита
Легендарна Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Google: чим вона знаменита
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся