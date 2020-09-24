Насуваються дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на кінець робочого тижня

Синоптики розповіли, в кінці тижня в Україні різко погіршаться погодні умови.

Найближчої доби західну частину України накриють дощі і грози. До кінця тижня негода перейде на всю територію країни.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в західних областях невеликий дощ, вдень 26 вересня на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі, грози, температура вночі 9-14 °, вдень 18-25 °. На решті території збережеться суха, вдень тепла погода, температура вночі 5-12 °, на півдні до 17 °, вдень 23-28 ° ", - йдеться в повідомленні.

Погода 24 вересня, фото: meteo.gov.ua

"В Україні завтра знову буде переважно сонячна ясна погода антициклонального характеру - тобто, підвищений атмосферний тиск і сухо. Однак до наших західних областях все ж трохи закине в четвер локальні дощі", - розповіла синоптик Наталія Діденко.

"Такі більш відчутні дощі з'являться в Україні в неділю", - додала вона.

Відзначається, що вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с, вдень 26 вересня, місцями пориви 15-20 м / с.